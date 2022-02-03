租金援助令租客無所適從 重開申請卻發現被拒之門外

（本報綜述）俄勒岡州政府的租金援助申請在重開後，申請情況踴約，但有很多租客在重開後才發現自己沒有資格申請，馬上要面臨被房東驅逐的命運。原因？他們已經獲得了租金援助！

俄勒岡州中部住房供應商的經理海蒂說：“我們的業主指望收到租金，而租戶則指望有一個住的地方，他們一直在等待援助時，卻發現他們沒資格取得援助，這實在可怕！”

俄勒岡州住房和社區服務部（OHCS）解釋，主要是本州已用盡了聯邦政府所有的撥款，目前的資金是州政府在12月的特別會議中通過撥款給OHCS的，但聯邦資助和州資助有不同的規則。

OHCS的總監薩拉查指出，聯邦的資助允許申請完一次再可申請下一輪的。而州政府的資金，州立法人員和州長都知道撥出的金額不足以應付所有租客的需求，因此決定盡量幫助更多有需要的家庭，而不是先到先得，也不讓租客重複申請。

薩拉查表示，市面上還有其他與社區機構合作的項目，以及由市政府和縣政府提供的租金援助項目。要查找有關這些援助的更多信息，可致電2-1-1 或訪問OHCS 網站的“更多資源”。

“如果他們通過其他項目獲得租金援助，他們仍然有資格獲得特別立法會議實施的租戶保護免遭驅逐，”薩拉查說。

目前尚不清楚申請租金援助的網站將開放多長時間，OHCS說至少三週，最多五週。這取決於申請的數目。截至週五，OHCS表示已經收到超過2,500 份已完成的申請。

儘管需求量很大，但這筆資金不會立即發放。目前還不清楚它什麼時候會發出。OHCS表示，一旦截止申請，他們將確定那些租戶是最需要錢的，然後才會將支票寄出。