私藏毒品、榴彈發射器　小溫哥華毒販被判刑10年

（本報綜述）華盛頓州塔科馬聯邦法院近日判處一名住在溫哥華的男子10年監禁，罪名為販毒與涉槍，警方在他藏匿毒品的住處搜出大量毒品與重型武器，包括一把配備榴彈發射器的突擊步槍。

被告胡安・奧諾弗雷・弗洛雷斯・卡里洛，49歲，與另一名共犯赫蘇斯・丹尼爾・瓦倫蘇埃拉・阿亞拉，24歲，於2023年3月在華盛頓州溫哥華一處「毒品藏匿屋」被捕，警方當時搜出7磅芬太尼、43磅冰毒，以及一把裝有榴彈發射器的突擊步槍。

法官在宣判時指出：「這些毒品對社區造成重大危害，導致人們染上毒癮甚至死亡，對社會形成沉重負擔。」根據起訴書，警方早在2023年初便鎖定卡里洛，認定他是西南華盛頓地區的重要芬太尼販子。

警方透過線人陸續從卡里洛手中購買毒品與槍械，包括一次性交易3,000顆芬太尼藥丸，另一次交易中則取得一公斤冰毒。他還出售多把高威力槍枝，其中包括一把無序號「幽靈步槍」和一把中國製Norinco Mak-90步槍。

2024年1至2月，當局進一步鎖定其毒品藏匿處，期間卡里洛仍持續販賣芬太尼與海洛因。2024年3月13日，他在準備出售1萬顆芬太尼藥丸時被捕。

8個月後，卡里洛承認合謀販毒與在販毒期間使用槍械兩項重罪。檢察官表示：「販毒活動帶來的不只是毒品本身的危害，更有與之相關的暴力風險。」

卡里洛的共犯瓦倫蘇埃拉・阿亞拉是藏毒屋的唯一住戶，亦遭判刑7年。兩人皆為墨西哥公民，刑期結束後將面臨遣返。