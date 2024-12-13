禽流感病例激增 農業部啟動俄勒岡等6州牛奶供應檢測

（本報綜述）近期，全美禽流感病例激增，美國農業部（USDA）宣布啟動針對牛奶供應的聯邦檢測計劃，其中俄勒岡州是首批參與檢測的6個州之一。這一計劃旨在防範禽流感病毒對奶牛場和牛奶產品的潛在影響，保障牛奶供應安全。

自今年3月在德克薩斯州首次發現禽流感以來，病毒已蔓延至超過15個州，影響了710個奶牛場。加州受影響最為嚴重，近日在一家名為「Raw Farm」的乳製品公司中，檢測出可能的禽流感污染，導致相關產品被召回，該農場也被隔離。作為應對措施，農業部決定在加州、俄勒岡、科羅拉多、密西根、密西西比及賓夕法尼亞州啟動檢測計劃，檢測範圍包括奶牛場、生產運輸過程以及加工環節。

此次檢測規定私人實驗室若發現陽性病例，需立即向政府部門報告。農業部表示，該計劃補充了今年4月的規定，即所有跨州運輸的泌乳奶牛需接受檢測。此舉旨在快速識別病毒分布，幫助各州及早應對疫情，同時保護奶牛場和相關供應鏈的安全。

科學家指出，禽流感病毒在奶牛場內傳播迅速，可能通過擠奶場所的高濃度病毒擴散，也可能經由人類、鼠類及農場設備進一步傳播。儘管如此，農業部強調，經過巴氏殺菌處理的牛奶仍然安全飲用，消費者無需過度擔憂。

農業部長湯姆·維爾薩克表示，此次檢測計劃將幫助農民及相關工作者更好應對疫情挑戰，迅速控制病毒擴散，並保護全國消費者的健康和安全。隨著計劃的逐步推進，包括俄勒岡在內的多州將進一步加強監管，以確保牛奶產品的質量穩定和市場供應安全。