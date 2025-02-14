禽流感推高蛋價 要不要自己飼養下蛋母鷄？

（本報綜述）近期，受禽流感影響，美國蛋價飆升，導致不少消費者轉向自家養雞，希望降低日常開支。然而，動物保護專家提醒，養雞並非省錢捷徑，反而可能帶來更高成本與意想不到的問題。

根據美國勞工統計局數據，2024年12月，全美一打A級雞蛋均價為4.15美元，相比2023年12月的2.51美元幾乎翻倍。這一價格上漲與禽流感疫情導致的大量撲殺家禽有直接關聯。

野林森林動物保護區執行董事艾莉·雷明頓表示，每當蛋價上漲，保護區就會接到大量關於飼養母雞的諮詢。然而，她警告稱，養雞的長期開銷遠超想像。

雷明頓指出，養雞者需考慮多種成本，包括購買雞隻與飼料、構建與維護雞舍、防蟲防寄生蟲、防掠食者設施，以及定期驅蟲與健康照護等。「如果只是為了節省買蛋開支，可能得不償失，」雷明頓說。

有些居民在飼養雞隻時，直到小雞長大後才發現自己買到的是公雞，而這時已經為時已晚。由於一般飼料店出售的雞苗並未按性別分類，許多家庭在選購時並不知道自己養的是母雞還是公雞。等到雞隻開始打鳴，才意識到問題，但城市噪音法規通常禁止養公雞，使得這些意外養大的公雞變成了一大難題。有人試圖將它們送往收容機構，但大多數機構並沒有足夠的空間接收，最後這些公雞往往被棄養在停車場或森林裡，成為無人照顧的流浪動物。

隨著蛋價波動與養雞熱潮升溫，專家提醒，養雞不僅涉及經濟成本，還需要長期投入與責任。民眾在做決定前，應充分了解飼養需求，以免最終無法負擔，反而造成動物被棄養的問題。