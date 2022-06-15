福特將召回近300萬輛汽車 維修排檔問題

（綜合報導）美國國家公路交通安全管理局(NHTSA) 表示，福特汽車將召回近300萬輛汽車，原因是該汽車存在缺陷，車輛無法排入預定檔位，導致其向無法預測的方向行駛。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）在一份聲明中表示，損壞或遺失的軸套可能會阻止汽車換檔到駕駛人預期的檔位，此外，在駕駛人選擇「P檔」位置後，車輛也可能繼續移動；這兩種情況都會增加車禍或受傷的風險，可能導致車輛朝向意想不到的方向移動。

該機構在周二(14 日)的通知中表示，這次召回影響了某些2013-2019 年份的Escape、2013-2018年份的C-Max、2013-2016年份的Fusion、2013-2021年份的Transit Connect 和2015-2018 年份的Edge。

這家美國第二大汽車製造商周一也表示，正在召回大約49000 輛Mustang Mach-E電動車，因為其中有個零件可能會過熱而導致動力損失。

在一份產品召回報告中福特表示，該公司知道有六份報告聲稱財產損失，四份報告涉及與召回問題相關的人身傷害。經銷商將免費更換軸套，並為召回汽車的車主免費添加保護蓋。車主可以致電1-866-436-7332聯繫福特客戶服務，並提供召回號碼22S43。福特將於6 月27 日向車主郵寄有關召回的信件。