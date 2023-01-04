祈願新年鴻圖大展更上層樓 中華會館與西雅圖台北經文處合辦新年茶聚

（本報訊）元月2日，波特蘭中華會館在本館，與西雅圖台北經文處聯袂舉行新年茶聚。西雅圖台北經文處長甄國清、西雅圖文教中心主任吳曉竹、副主任林正和中華會館主席李汝堯、副主席廖懷澤及合勝堂、秉公堂、龍岡親義公所、溯源堂、李氏公所、粵聲音樂社、同源會、工程師學會等多家僑社與機構負責人共40餘人出席了此次活動。

當日正午12時，活動拉開帷幕。首項議程為升旗儀式。儀式在會館大門前舉行，由西雅圖台北經文處長甄國清及中華會館主席李汝堯負責升旗。

這活動因疫情停辦了三年，李汝堯主席在講話時表示這項活動停辦了三年，今年兩機構再次在一年之始重辦這個傳統的活動。甄國清處長亦表示，在新一年的目標是希望俄勒岡州能重啟駐台灣的辦事處，加強促進雙方的經貿活動。

升旗儀式後，一眾嘉賓們到會館三樓會議室舉行座談交流會。會議由中華會館副主席廖懷澤主持。會上，西雅圖台北經文處長甄國清、西雅圖文教中心主任吳曉竹、副主任林正和中華會館主席李汝堯等人先後作了發言。

中華會館主席李汝堯說：根據中華會館早訂下來的章程，旗下有13個堂所機構。自1900年代這些堂所機構以中華會館為首，團結一起對抗當時社會對華人的歧視和不公。這段歷史中的獨特聯結，華人都不應忘記。每年這項傳統活動，除了紀念我們的先祖之外，還提醒我們彼此間要重拾互信互助的精神，團結起來，壯大華人社區的聲音。李主席表示，他新一年的目標是要親自拜會每個堂所機構，加強彼此間的聯系，從而使華人社區更強大。

西雅圖台北經文處長甄國清用廣東話向予會恭賀新年，並表示經文處會盡可能幫助大家，歡迎大家聯系他們。

在會上，西雅圖台北經文處長甄國清代表僑務委員會，向中華會館新任主席李汝堯和副主席廖懷澤頒發賀狀，祝賀二人當選。

予會的各堂所機構負責人均作了發言和介紹，隨後西雅圖台北經文處長甄國清和文教中心主任吳曉竹更分別向各堂所派紅包或禮品。代表接受紅包和禮品的包括中華會館的李汝堯主席、秉公堂的周世昌主席、合勝堂的侯婷婷主席、龍岡公所的張新主席、溯源堂的鄺秉麟主席、李氏公所的董事李錦泳、粵聲音樂社的蔡新宇、工程師學會的Irene Wong及同源會的應馬麗珍等。

大家在祥和喜慶的氣氛中，互道新年美好祝願，祈願在新的一年里，吉祥如意，幸福安康，鴻圖大展，更上層樓。隨後，與會者移步「金馬酒家」，共進節日午餐。