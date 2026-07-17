社安金2027年估漲3.8% 平均增加至2011.15美元

（本報綜述）退休人士明年的社會安全金可能增加3.8%，但這個看似不錯的漲幅，實際上未必能帶來太多幫助，因為聯邦醫療保險保費也可能繼續上漲，吃掉相當一部分增加的金額。

無黨派長者權益組織「高齡公民聯盟」最新估計，2027年社安金生活成本調整，也就是COLA，可能為3.8%。這一預測與上月相同，高於2026年的2.8%。

如果最終確定上調3.8%，目前每月平均領取1937.53美元的退休人士，明年每月大約可多領73.62美元，增加至約2011.15美元。若預測成真，這將是自2023年以來最大的一次社安金漲幅。

不過，對許多退休人士來說，真正能留在口袋裡的錢可能沒有這麼多。原因是聯邦醫療保險Medicare Part B保費預計也會上漲。去年，Part B標準月費已增加17.90美元，升至每月202.90美元，年度自付額也提高至283美元。

分析指出，如果明年醫療保費繼續上升，退休人士新增的社安金中，可能有一半以上會被保費抵消。加上食品、房租、交通和醫療費用持續上漲，不少長者仍會感到生活壓力。

目前3.8%仍只是估算，正式漲幅要等到今年10月中旬公布。政府會根據今年7月至9月的物價變化，與去年同期比較後決定最終數字。新的社安金金額將於2027年1月開始發放。

Medicare明年的保費則預計在11月公布。對退休人士來說，真正值得關注的不只是社安金漲多少，還要看醫療保費上漲多少，兩者相減後，才是明年實際可以增加的收入。