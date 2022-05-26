社安金進補 明年估漲8.6%

（綜合報導）根據年長者支援團體專家預估，社會安全福利金明年預期調漲8.6%，是1981年來最大增幅，平均每人多領到142.6美元。

根據銀髮公民聯盟（Senior Citizens League）最新估計，以通常社安福利金支票每月約1,658美元，若按照生活成本調高8.6%，2023年初每月支票可望增加142.6美元，到1,800美元左右。

銀髮公民聯盟社會安全暨健保政策分析師強森指出，這項估計是以美國最新通貨膨脹數字為基礎，包括勞工部周三公布的4月消費者物價指數（CPI）資料。衡量一籃子商品與服務價格的CPI，今年4月較上年同期上升8.3%，比3月的8.5%增幅微幅下降。

社會安全福利金的生活成本調整（COLA）是以稍微不同組合的一籃子商品與服務價格為基礎衡量，同樣是由政府追蹤的「城市工資收入者和文書工作者的消費物價指數」（CPI-W）。此指數顯示通貨膨脹比廣義的物價指數稍微嚴重，4月CPI-W較上年同期上漲8.9%。

目前領取社安金的6,900萬人，將因為8.6%漲幅稍微抒解生活成本萬物齊漲的壓力。今年1月，社安金因COLA調漲5.9%，是1982年以來的最大漲幅。但2022年通貨膨脹率遠高於福利金調漲，侵蝕許多年長者的購買力。

「即使有5.9%的漲幅，也無法跟上今天的通貨膨脹率」，強森說。「對於依賴固定收入生活的人來說，確實非常困難。」

社會安全局（SSA）將在10月設定2023年COLA，依據前3個月的通貨膨脹資料為調整基礎，可能與銀髮公民聯盟的預估數字不同。強森去年估計COLA調漲6.1%，實際升幅為5.9%。

根據SSA資料，COLA在1980年及1981年分別調升14.3%及11.2%，反映1975年以來的2次最大漲幅。在此之前，生活成本調漲是由立法決定，而非依據通貨膨脹指數。

強森指出，社會安全福利金的購買力從2000年以來已經削減40%，部分是因為調漲速度趕不上通貨膨脹。她希望社會安全局能依據專為年長者量身打造的「老年人消費者物價指數」（Consumer Price Index for the Elderly）調整COLA年度增幅，增加健康照護成本的權重。

隨著購買力降低，愈來愈多年長者必須依賴食物銀行和糧食券。根據聯盟1月調查，高達45%的受訪者依賴食物銀行取得食物，較10月調查時倍增。