社安給付明年調高5.9%但仍不夠

（綜合報導）社安基金局（SSA）宣布，明年社安給付決定調高百分之5.9%，這是近40年以來最高調幅，但由於通貨膨脹嚴重，這個看似很高的增幅，恐怕對許多退休老人與殘障者，這可能還是不夠的。

社安基金局說，這項社安給付調幅將在今年12月結束之後，也就是明年1月1日起生效，約800萬領取「補充安全收入」（SSI）福利的人，從明年1月起，獲得百分之5.9增加，另有6,800萬名美國人，在「生活成本調整」（COLA）之下，社安給付獲得百分之5.9的增加。COLA是使用美國勞工統計局（BLS）的「消費者價格指數」（CPI）通脹測算工具確定的。

然而，勞工統計局的最新數據顯示，今年10月份CPI，每年上漲百分之6.2，是自1990年11月以來錄得的最高通脹增幅。如果通脹率依這個31年的高點持續下去，僅從今年開始，社安給付的增加就不足以對抗通貨膨脹的飆升。

依目前物價情況來說，明年「生活成本調整」雖達百分之5.9，仍是太少而且太遲。

「年長者公民聯盟」（Senior Citizens League）在一份書面聲明中說，「雖然高COLA是受歡迎的，但社安給付領取者表示，過去多年的COLA過低，尤其無法應對2021年猖獗的通貨膨脹，因為COLA沒有跟上一些增長最快的成本，而且那些項目最影響老年人。」

現在，隨著今年10月份通貨膨脹率，上升年率達到百分之6.2，即使是今年的新社安給付金額，可能也不足以支付SSI受益人面臨的物價上漲問題。

「年長者公民聯盟」社安給付暨聯邦醫療保險（Social Security and Medicare）分析師強森（Mary Johnson）說，「COLA的目的在保護領取社安給付福利者的購買力，但根據截至2021年7月的消費者物價數據，自2000年以來，社安給付的購買力下降了近三分之一，即減少百分之32，大約相當於一個典型的退休購買力。更糟糕的是，通貨膨脹似乎還沒有結束，社安給付的購買力可能會繼續被侵蝕，一直到2022年。」

老人權益團體認為，COLA可能不是衡量老年人生活成本的最佳方法，因為有幾項關鍵費用未能準確反映在它給出的通脹增長之中。

強森說，「過去21年，COLA將社安給付福利提高了百分之55，但同時期，住房成本卻上漲了近百分之118，醫療保健成本上漲了百分之145。特別是這兩個類別，在COLA調整時，沒有得到充分考量。」

還有一個重要問題：為什麼「社安基金」即將耗盡？這是聯邦政府與國會應該迅速解決的大問題。