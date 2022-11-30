社安福利變化 勿忘及時調整醫保計畫

（綜合報導）12月7日是聯邦紅藍卡年度開放註冊期的最後一天。因通脹帶來的收入調整，明年的社安福利出現多種變化，醫療保險計畫也需要相應調整，才能更好的滿足個人的需求。

連續通脹 帶動多項福利調整

首先，2023年的福利金增加8.7%。這是美國社安福利40年來出現的最大調整。退休人士平均每月大概的社安金福利將增加144.10美元，超過6,400萬人正在等待最新費用的調整。從下個月開始，社安福利領取者將會確切知道自己的社安福利增加多少。

預計2023年1月份，所有退休人士的平均社會保障福利將從1,681美元增加到1,827美元。但每人增加的額度可能不同，這與個人年齡和收入多少有關。

其次，除了生活成本出現調整之外，應稅收入基數也將出現變化。根據SSA網站，繳納社會保障稅的最高收入（應稅最高金額）將從14.7萬美元，增加到16.02萬美元。

另外，在2023年完全達到退休年齡之前提前退休的人士，其收入限制將增加到21,249美元，超過21,240美元的部分，每超過2美元，將扣除1美元福利。在2023年達到退休年齡，但在達到完全退休年齡的月份之前，賺取超過56,520美元的部分，每3美元將扣除1美元退休福利。完全達到退休年齡的人，不會扣除福利。