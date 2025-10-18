社區舉辦「移民守望」培訓　呼籲民眾保護鄰里安全

（本報綜述）在聯邦政府近日向俄勒岡州部署國民警衛隊、引發移民社區擔憂之際，多個俄勒岡地方組織近期共同舉辦線上「社區守望行動暨移民培訓」（Migra Watch），教導居民遇到移民及海關執法局臨檢時如何冷靜應對、記錄、通報及自我保護。

此次活動由「俄勒岡全民聯盟」（Oregon for All）、「波特蘭移民權益聯盟」（Portland Immigrant Rights Coalition，簡稱PIRC）、「同心實驗室」（Together Lab）及「Sana Sana」組織共同主辦。這些團體長期致力於移民權益倡導、社區教育與心理健康支持，期望透過培訓讓更多居民掌握面對突發執法行動的正確做法。

培訓分為兩部分：首先，介紹近期軍事部署及社區安全最新情況；其次，提供實用技巧，包括如何識別ICE人員與車輛、如何合法錄影記錄、如何通報事件及確保個人與家人安全。主辦方強調，最重要的是保持冷靜，不要與執法人員衝突。若民眾在社區內看到疑似ICE臨檢，可立即撥打PIRC 24小時熱線：888-622-1510。報告時請提供時間、地點、車牌、服裝標誌及人數，以便志願者迅速前往現場觀察與支援。

波特蘭移民權益聯盟提醒民眾，一旦在社區內目擊ICE行動，可立即撥打24小時熱線888-622-1510報告情況，提供地點、時間、車輛特徵等細節。「俄勒岡平權聯盟」提供免費或低費用的法律支援，協助符合條件的移民與難民居民，包括：申請庇護、DACA（童年入境暫緩遣返）、移民工作許可、無法負擔律師或申請費者。如需幫助，可致電888-274-7292 或電郵至 *protected email* 。

主辦單位表示，未來還將舉辦更多進階「移民守望」志願者培訓，邀請居民報名參加，學習如何觀察記錄、保護社區成員並協助有需要的家庭。「Oregon for All」代表指出，移民守望行動的宗旨是建立信任與互助網絡，「讓每一位居民都知道，當危險發生時，他們並不孤單。」