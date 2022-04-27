波特蘭新聞

社區與野生保護區共同慶祝開放日 俄勒岡華人聯盟成功引入華人文化節目

（本報訊）一向積極參與美國主流社區各項活動的俄勒岡華人聯盟（簡稱OCC），又再成功將華人文化融入到一個慶祝大自然的活動

該項活動是由Tualatin River國家野生動植物保護區主辦的『社區與野生保護區共同慶祝開放日』，將在本周日（51日）由上午10時至下午2時舉行，歡迎大家踴躍參加。為了方便大家，主辦單位安排有穿梭巴士，由上午945分起從SherwoodLanger’s Entertainment Center 接送參加者到保護區，最後一班巴士離開保護區的巴士是2時半

主辦單位亦安排有導賞團，有導遊帶領進入保護區，全方位體驗保護區的大自然風光。這項活動是保護區的一個傳統節日，疫情前每年都會有上千人前往。

自俄勒岡華人聯盟鼓動華人積極參加活動後，Tualatin River國家野生動植物保護區為了感謝華人社區，決定在每年的開放日均會邀請華人社區到場，除了觀光外，還在場展示華人社區的文化，這包括青少年繪畫競賽展覽小型演出機器人展示疊紙手工簡單的食品，當然還有學生導遊和少量義工機會。

野生保護區每次開放予遊人參觀後，均需休養生息半年後才會再開放供遊人參觀因疫情被困在家多時的朋友們，不妨參加今次難得的活動，欣賞俄勒岡州最吸引人的大自然景色

OCC發言人趙洪成說：”保護區製作的宣傳畫巧妙的把去年青少年繪畫獲獎作品融入進去了，畫面感十足，且突出活動的主題。我們如此被重視，因為是切切實實看到了華人對大自然的熱愛，對野生動物保護的關愛。我們全社區努力得到了肯定，這也是對歧視亞裔言行最好的回應。讓我們51日那天在保護區相聚，一家人一起欣賞大自然，感恩在這個動盪不安的年代有這麼一個祥和的環境。

　　同時，在活動當天，也是今年的青少年繪畫競賽日，主題是“Picture Yourself in Nature“。這一天

會是採集素材尋找靈感的好機會。