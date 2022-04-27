社區與野生保護區共同慶祝開放日 俄勒岡華人聯盟成功引入華人文化節目

（本報訊）一向積極參與美國主流社區各項活動的俄勒岡華人聯盟（簡稱OCC），又再成功將華人文化融入到一個慶祝大自然的活動。

該項活動是由Tualatin River國家野生動植物保護區主辦的『社區與野生保護區共同慶祝開放日』，將在本周日（5月1日）由上午10時至下午2時舉行，歡迎大家踴躍參加。為了方便大家，主辦單位安排有穿梭巴士，由上午9時45分起從Sherwood的Langer’s Entertainment Center 接送參加者到保護區，最後一班巴士離開保護區的巴士是2時半。

主辦單位亦安排有導賞團，有導遊帶領進入保護區，全方位體驗保護區的大自然風光。這項活動是保護區的一個傳統節日，疫情前每年都會有上千人前往。

自俄勒岡華人聯盟鼓動華人積極參加活動後，Tualatin River國家野生動植物保護區為了感謝華人社區，決定在每年的開放日均會邀請華人社區到場，除了觀光外，還在場展示華人社區的文化，這包括青少年繪畫競賽展覽、小型演出、機器人展示、疊紙手工、簡單的食品，當然還有學生導遊和少量義工機會。

野生保護區每次開放予遊人參觀後，均需休養生息半年後才會再開放供遊人參觀。因疫情被困在家多時的朋友們，不妨參加今次難得的活動，欣賞俄勒岡州最吸引人的大自然景色。

據OCC發言人趙洪成說：”保護區製作的宣傳畫巧妙的把去年青少年繪畫獲獎作品融入進去了，畫面感十足，且突出活動的主題。我們如此被重視，因為是切切實實看到了華人對大自然的熱愛，對野生動物保護的關愛。我們全社區努力得到了肯定，這也是對歧視亞裔言行最好的回應。讓我們5月1日那天在保護區相聚，一家人一起欣賞大自然，感恩在這個動盪不安的年代有這麼一個祥和的環境。”

同時，在活動當天，也是今年的青少年繪畫競賽日，主題是“Picture Yourself in Nature“。這一天

會是採集素材尋找靈感的好機會。