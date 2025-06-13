社區發聲有效！州長同意引渡亞裔商家竊案嫌犯

（本報綜述）在社區強烈要求下，州長蒂娜‧柯特克近日改變先前決定，同意將一名涉嫌多起針對亞裔商家竊案的嫌犯，從德州引渡回俄勒岡受審。

這起案件發生在尤金（Eugene）和斯普林菲爾德（Springfield）一帶，共有至少17名亞裔商家與住戶成為目標。警方指出，這是一個有組織的竊盜集團，行竊對象幾乎全是亞裔，令人震驚。

案發後，有兩名嫌犯逃到德州。起初州長柯特克不願意批准引渡，引起社區不滿。亞裔社區領袖表示，這樣的決定讓人感到不被重視，會讓更多受害人不敢報案。

經過社區與地方檢察官的努力爭取後，柯特克州長終於同意撥款，將其中一人從德州押回。因德州不在俄勒岡的「快速引渡」合作州名單中，引渡成本較高，約需1,800美元。相比之下，從華盛頓州等合作州引渡只需25美元。

另一名嫌犯目前仍被美國移民局（ICE）扣留，短期內無法送回俄勒岡。Lane縣地方檢察官辦公室對州長的改變表示肯定，並強調希望這項決定能讓受害者感到被看見、被保護。來自尤金的「俄勒岡亞裔委員會」也表示感謝，並期待政府持續與社區合作，讓俄勒岡成為對所有族群友善、安全的地方。

這也是柯特克近期第二次因社區壓力而改變引渡決定。她早前也同意引渡另一名涉嫌盜用報社公款的女子。

此案顯示出社區的聲音確實有力量，也提醒政府在處理涉及族裔受害者的案件時，應更加重視公平與正義。