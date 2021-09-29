確診病例雖連降三星期 衛生局警告州民不能掉以輕心

確診病例雖連降三星期

衛生局警告州民不能掉以輕

俄勒岡州的新冠確診病例數字，以及新冠住院人數均已連續三個星期下降，但州衛生局官員警告州民，不能掉以輕心，仍需要繼續遵守所有安全措施，包括在公眾場合帶戴口罩。

布朗州長與州衛生局 (OHA) 和州教育部 (ODE) 的官員在周二早上舉行了新聞發布會。在會上州衛生局副局長真尼博士公佈了最新的數字，截至 9 月 28 日的7 天，每日平均確診病例為 1,646宗。 相比之下，截至9 月 1 日的的7 天平均數為 2,200宗。在這同一時期，確診病例的數量從 12% 下降到 8.9%。

真尼博士指出，今一波疫情似乎已到頂，他感謝州民再一次無私地挺身而出，戴口罩、保持距離，將確診不斷上升的形勢扭轉過來，並且一起努力減輕了全州醫院所面對的龐大壓力，可以騰出足夠床位予有緊急醫療情況或需住院治療的人士。

雖然這消息是正面的，但本州醫院目前仍然住有太多的確診新冠病人，在州衛生局每天的報告中，住院人數都在800以上，重症監護病房的住院人數更佔總數的近 25%。而周二的住院人數有823人，這數字比起去年11月的高峰期還要多出數百人。

真尼還特別提到，俄勒岡州的大學都在這兩星期內開學，加上近期的多個大型活動，估計確診病例會有上升的趨向。

在尤馬蒂拉縣（Umatilla）的衛生官員已見到與Pendleton 市一大型鬥牛活動有關連的確診病例共44宗，這包括那些已確診但仍出席活動的人士，以及因出席這活動而感染病毒的人士。

真尼博士還特別向未有接種疫苗的人說：您從未試過如此容易被病毒感染、然後再將病毒傳染給您的親人、病重甚至會死於新冠病。

出席新聞會的還有州教育部長柯爾特吉爾，他提到全州有超過1,300家學校，包括公立學校和私立學校，至目前已有4家學校因病毒感染情況嚴重而要暫時關閉。他指出很多學校目前最大的問題主要是來自未接種疫苗的員工們，而最具挑戰性的就是隔離：一旦接觸到病毒，未打疫苗的員工一定要進行隔離，而已打疫苗的則不用隔離，除非出現症狀。

布朗州長在新聞會上旦言，對本州仍要跟病毒在鬥爭感到失望，並指出Delta 變種病毒的出現，抹殺了本州過去在抗疫方面彪炳的成績，並改變了一切。雖然抗疫的路漫長，幸好情況亦漸見曙光。

布朗州長說她“非常擔心”，因為在農村區不如大都會區，隨時可獲得醫療服務，並且與都會區比較，農村區的服務能力有限，因而對當地的醫療人員做成相當的壓力。州長表示會繼續支持全州的醫院和醫療系統，但沒有提供具體細節。

州長再一次強調，接種疫苗是走出疫情的關鍵，並承諾每位合資格的州民均有機會接種第三針加強劑。

合資格的包括65歲及以上人，居住在長期護理中心的人士，以及18歲到64歲的慢性病患。亦鼓勵在工作時感染風險高的人士接種加強劑，這包括前線急救人員、學校工作人員、食品業從業員、監獄工作人員、郵政工作人員和公共交通工作人員等。預計這批人士有超過30萬人。

讀者可到 www.govstatus.egov.com/or-oha-booster-covid-19-vaccine ，在網頁內選擇中文了解更多有關加強劑的資訊。

今天州衛生局公佈的新增確診病例有1,658宗，41人死亡。