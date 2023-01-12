砵崙龍岡親義公所舉行交接儀式 張新主席承諾帶領公所再創新績

（本報訊）砵崙龍岡親義公所在周日舉行新舊職員交接儀式，新一任主席張新承諾在來年

盡心盡力、盡忠職守為公所服務，繼續秉秉持前輩創立公所的初心，繼續團結和諧，努力促進會務更上一層樓。

當天會員和到賀的朋友們聚集在公所內，舉行了簡單而隆重的儀式，在上屆主席趙漢榮的帶領下，眾人先上香，然後在僑社領袖廖懷澤主持監交，新任主席張新從滿任主席趙漢榮手中接過印信，履新就職。在廖懷澤的監誓下，新一屆職員宣誓就職。儀式完畢後，新舊主席分別發表講話。

上任趙漢榮表示，去年是砵崙龍岡親義公所繼100年前先賢在砵崙舉行過懇親大會後，再一次承辦這盛事。他衷心感謝所有會員和龍岡之友的盡心幫忙，將美洲龍岡總公所交托的懇親大會工作，做得有聲有色，並且努力的成果亦得到總公所的讚賞。他亦特別向廖懷澤先生送上名貴禮品，感謝他多年來對砵崙龍岡親義公所的扶持和幫忙。

張新主席在講話時指出，2022年對砵崙龍岡親義公所是一個不平凡的一年，通過各會員朋友的努力和支持下，令到懇親大會得以順利進行，並且獲得總公大舉表揚。他承諾會在來年會帶領砵崙龍岡親義公所走向一個更和諧更融洽的局面，繼續與世界龍岡親義公所，美洲龍岡親義總公所，美國龍岡親義公所，及各地公所兄弟姊妹，保持聯繫；攜手合作推進會務，使本地公所的會務蒸蒸日上。

當日亦同時慶祝多名職員分別入選成為美國、美洲及世界龍岡親義公所的職員。世界龍岡親義公所：趙漢榮出任副主席；在美洲龍岡親義總公所方面，張新出任顧問，張淑儀出任監察委員，趙漢榮出任副主席。在美國龍岡親義公所：張新出任砵崙區的副主席，關小鳳出任砵崙區的執行委員，趙秀珍出任砵崙區的地區監察委員。

交接儀式完成後，張新主席宴請會員朋友，並一起慶祝新一年的到來。當日下午，新任主席張新主持了新一年度的首個會務會議。

砵崙龍岡親義公所新一屆的職員：主席：張新，副主席：關小鳳，張詠嬋，趙秀珍；中文書記：張淑儀，英文書記：張思思；財政：張丹丹，趙秀珍；外交：趙漢榮，婦女部主任：趙婉娜；總務：趙光耀，樓業部：張新，趙秀珍。