砵崙華埠博物館 俄勒岡歷史協會

聯合舉辦慶新春舞龍舞獅大巡遊

（本報記者俄廣才攝影報導）由砵崙華埠歷史博物館、俄勒岡歷史協會聯合舉辦的歡慶龍年新春舞龍舞獅大巡遊，於2月17日在唐人街中華會館門前廣場拉開序幕。

上午十時許，在有近千名觀眾出席的開幕儀式上，砵崙華埠歷史基金會主席哈里斯 馬塔拉佐（Harris Matarazzo）等嘉賓致開幕詞，歡迎社區各界的積極參與和支持。表示，多年以來這一年一度的歡慶新春龍獅巡遊活動已成為老城唐人街春節期間最亮麗、最引人注目的風景之一，同時也預祝第八屆慶新春龍獅大巡遊取得圓滿成功。

砵崙華埠歷史基金會主席哈里斯 馬塔拉佐致開幕詞

由華埠歷史博物館舞龍隊、李氏青年龍獅隊、白蓮花龍獅隊、秉公堂龍獅團，以及中華會館、砵崙同源會、蘭蘇園、波特蘭中文學校、波特蘭拓荒者Rip City 隊等機構組成的巡遊隊伍，首先在陣陣掌聲中於中華會館門前廣場舉行了精彩的舞龍舞獅、舞蹈，以及扯鈴表演。

李氏青年龍獅隊在開幕式上閃亮登場

隨後，在華埠歷史博物館長達一百五十英尺巨龍的引領下，鏗鏘的鑼鼓聲中龍獅表演隊首先繞行唐人街，然後沿西南第三大道行進至西南傑斐遜街和公園街，於十二時許到達俄勒岡歷史博物館。

砵崙歷史博物館舞龍隊於秉公堂龍獅隊的龍獅表演

歡慶的鼓樂聲中，群獅簇擁著金色祥龍沿街狂舞助慶，引得數千名民眾駐足觀賞，許多熱心人士隨龍獅巡遊隊一直步行到歷史博物館。

波特蘭中文學校扯鈴表演

波特蘭歷史博物館舉行了隆重的歡迎儀式，波特蘭歷史博物館館長克里 蒂姆查克（Kerry Tymchuk）為醒獅採青，並與眾嘉賓一同向金龍及瑞獅派發了賀歲紅包。

砵崙華埠歷史博物館一百五十英尺的巨龍途徑唐人街

龍師團隊以及拓荒者 Rip City 隊員們進行了舞龍舞獅及街舞等精彩表演，贏得了觀眾們一陣陣熱烈地掌聲。

拓荒者 Rip City 隊的街舞表演為本年度巡遊活動增添了一道亮麗風景

白蓮花龍獅團在唐人街的舞龍表演

在今年的巡遊活動中，首次加入了拓荒者 Rip City 隊舞蹈等多族裔的文化元素展示，體現了中華傳統節日在本地多元文化中的吸引力與親和力。