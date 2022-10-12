砵崙華人宣道會舉辦「流氓佈道會」 前黑幫老大劉民和　以浪子回頭-真自由為題 講述曾沉淪毒海、走出黑暗、重獲新生的經歷





（本報訊）生活在現時毒品橫行的波特蘭市，很多家長都非常擔心毒品入侵校園，害怕子女受到影響，特別是近期流行，看似糖果的「彩虹芬太尼」，已吸引了不小少年無知的學生，因服食過量而喪命。很多年輕人在好奇心驅使下，或是朋輩的壓力下，都曾偷偷嘗試過吸食毒品，之後有人因此而成癮，自毀一生。

適逢砵崙華人宣道會在今個月底邀來了劉民和牧師，在28日晚和29日晚在波特蘭舉行兩場佈道會，劉牧師將以「浪子回頭－真自由」為主題，向大家講述他傳奇的一生：從沉淪毒海，過著流氓的生活，最後如何走出黑暗、重獲新生，決心助己助人，幫助吸毒的人士。

劉民和牧師目前是國際晨曦會總幹事。他在香港調景嶺出生，父親在逃難到香港前是大陸的望族之子，母親則是畢業於師範學院的讀書人，只是這樣的背景抵不過現實生活的煎熬。個性叛逆的劉民和在龍蛇雜處的調景嶺，十三歲就成了不良少年，十五歲加入黑社會，成為一個逞凶鬥狠的流氓。為了混出名號，他嘗了人生中第一口嗎啡，從此走上吸毒的不歸路。

在一次訪問中劉牧師說：「我曾經吸毒10年，吸毒的原因就是好奇、英雄主義。當時我在學校讀書，從十二三歲開始，在學校鬼混，打架、抽煙、恐嚇、勒索什麼都做，到了十五歲的那一年，我覺得還不夠刺激，因此常常逃學和離家出走。逃學是因為我成績不好，不想看老師的臉色或跟同學比較成績；離家出走是因為我父母親對我嚴格的管教。後來我就跑到外面跟那些朋友混在一起，之後正式加入了黑社會幫派。在黑社會裏面有吸毒和販賣毒品，我覺得我不會上癮，就去試試。當我嘗了第一口嗎啡，就被這個毒钩鉤住了十年。

他吸毒十年接觸過的毒品包括海洛英、嗎啡、大麻等等混黑道的那段日子裡，他曾被打斷肋骨、割裂脚面，幾乎瀕臨死亡；雖然曾一度聽從母親的勸告考取台灣的逢甲學院，卻很快又抵不住毒品的誘惑，為了買毒品，偷、搶、騙無所不作，販賣毒品，賣血吸毒。在毒海中反復掙扎時，是他母親一次次不放棄地向神祈禱，一聲聲流著淚將他喚回。

他在香港晨曦會的「福音戒毒」輔導下，終於戒毒成功，走出黑暗，第一次看到人生的希望與未來。他重新做人，立志以自己的心歷路程，幫助青年人珍惜生命，便決定留在香港晨曦會工作，工作期間曾前去美國戒毒中心受訓七個月，回香港後在香港晨曦會工作了七年，於1984年被差派到台灣成立「台灣晨曦會」，從事「福音戒毒」工作至今。現任基督教晨曦會總幹事。著有《福音戒毒的生命事奉》、《晨曦會靈理治療的理論與實踐》、《福音戒毒的牧養事奉》等書。

劉民和在台灣用40多年時間陪伴戒毒者，他總對他們說：「我們以前破壞社會，現在做一件事好不好？做一個對社會有貢獻的人。」

今次由砵崙華人宣道會舉辦的「流氓佈道會」，將分別在10月28日和29日晚七時半舉行，為了讓少年和學生都能聽到陳牧師的信息，在10月28日一場將用粵語主講翻譯英語，而10月29日晚一場則用華語主講翻譯粤語，兩場的內容均不相同。佈道會地點在砵崙華人宣道會（7435 SE Foster Rd., Portland）。

一個吸毒十年的流氓，如何擺脫毒癮、重見曙光？

一個荒唐度日、傷透父母心的浪子，如何迷途知返？

從黑暗到光明、從沉淪到新生，一個最激勵人心的悔改！

砵崙華人宣道會誠意邀請各界人士前來參加。有關「流氓佈道會」更詳細的資料和視頻，請掃旁邊的二維碼。