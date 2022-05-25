砵崙華人宣道會暑期聖經班開始招生 同時為家長舉辦講座　邀來專業人士教您守護子女的成長

（本報訊）一直受到華人社區歡迎的砵崙華人宣道會假期聖經班今年重新開課，時間由6月20日至24日，每天由9時至12時舉行，現已開始接受報名。今年主題是『耶路撒冷的市集』（Jerusalem Marketplace），內容有故事、遊戲、手工和唱歌等，歡迎升小一至6年級學生參加，費用每位25元。報名可掃一下附圖的二維碼，或撥電503-775-2854查詢。

因疫情大流行，在過去兩年「居家」的情況下，很多家長表示教導子女實在不容易，對子女的成長變得更為關注。

為此，砵崙華人宣道會貼心地，在學生上課的同一時間，為家長們安排「作您孩子的守護者」特別講座，每天邀來專業的講者，講說一些能夠幫助家長們了解在美國培育孩子的多方面資訊，為子女打造一個優質的學習和成長環境。每節均有答問時段，歡迎家長帶同疑問向講者尋求答案。

由於名額有限，有興趣的家長盡早報名，也歡迎所有新移民家長參加。全部以粵語分享。報名請掃一下附圖的二維碼，或撥電503-775-2854查詢。

「作您孩子的守護者」系列講座，由6月20日至24日，每天早上9時半至11時半，每天的講題和詳情如下：

6月20日（星期一）

主題：認識公立學校：學童權益

講員：何禤淑儀Christine Ho，在職公立小學教師

內容：認識美國學校的運作、了解您孩子的學習權益、如何與孩子的老師和學校溝通

6月21日（星期二）

主題：建立好關係，親親我孩子

講員：蘇文婉Estella Sou，前澳門教師，在職公校教育工作者

內容：家庭對孩子的成長十分重要，隨著社會的急劇轉變和發展，父母這兩個角色越來越難演：保護與愛溺、責罵與讚賞、管束與放任、懲罰與獎勵、寬恕與嚴格等，作為父母，應該怎樣做？怎樣才能親親我們的孩子，陪伴他們成長？

6月22日（星期三）

主題：好心情

講員：梁維正醫生Paul Leung，本地有名的亞裔精神科醫生

內容：要有好心情，就要懂得如何處理生活壓力！

6月23日（星期四）

主題：如何使用公共圖書館的資源

講員：李妙娟 Amy Lee，前華盛頓州公共圖書館公共部館長

內容：圖書館已不再僅是一個借書回家閱讀的地方，懂得善用圖書館的資源，加強孩子的知識。讓孩子愛上圖書館，是給孩子一輩子最重要的禮物！

6月24日（星期五）

主題：家校合作，校園生活更和諧

講員：魏應嘉華Dianna Ngai，在職公立小學校長

內容：家庭和學校對子女的成長均擔負起同樣重要的角色，如雙方能建立一個強而有力的伙伴關係，就可為子女創造良好的成長環境，並且有利於培養學生有良好的行為習慣。結集兩股力量來關注學童的成長，效果必定事半功倍，讓子女在成長過程中得到更加理想和全面的照顧。