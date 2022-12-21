砵崙秉公堂新班交接儀式日前完成

（本報記者王星報道）本月18日午時後，砵崙秉公堂集本堂會眾於大堂，恭行新舊職員交接儀式。新任主席周世昌率一眾新班職員肅立拜受任職，其後共就新一屆堂會會務合議及謀劃之。

砵崙秉公堂歷時久矣，初建於清宣統元年（1909年），迄今已歷113年，為砵崙「四大堂」之一。秉公總堂設址於舊金山，其發端於清同治十三年（1874年）。自立堂以來，眾皆恪遵五祖遺訓，大公無私，效忠民族，維護人權，廣招賢士，義結同群。對內親愛互助，發展工商；對外講信修睦，保障權益。故堂會賡續綿延，歷久彌新。

本屆交接儀式，系繼十月間新職員選舉之後續。俟此新班職員交畢，本輪選舉之事方告圓滿。故此，秉公堂會眾皆以此為要，謹擇本日即壬寅十一月廿五之吉日，悉召會眾集於大堂，履行交接之儀。彼時，依舊制新班職員列於堂前，面奉所供之洪門先烈義伯宗親神位，行跪拜之大禮，禮後肅立一旁靜候，由元老雷培新者，逐一頒授委任之狀，新班職員俱恭敬受納。

儀式畢後，眾人辄於大廳議事席就坐。新任主席周世昌即席致辭。其星眼劍眉，端坐案前。歷數前屆職員之功績，再舉本屆堂會之要務，提將多項舉措並己見與眾人合議。新班職員並會眾皆以拳拳之心，暢言所見，言之鑿鑿，語詞懇切。座中有葉偉基者，為新班職員英文書記，及幹事陳素雲，其素有堂中巾幗之稱，二人所論皆為要務，言之成理，頗多新意，為眾人所首肯。諸事議定，由副主席陳松波者集眾人之議，條分縷析，總而論之。

時將未時，合議完畢。今此交接之儀，雖為秉公堂之內事，然亦為我華人同族之舉也。興則同興，衰則同衰，故當同慶之、共扶之，方使我華人同興共榮也。今近歲末，各堂會所選舉頻仍，新舊交替，皆為新起點，悉開新局面，承前啓後，繼往開來，吾輩當自強。

謹此特將秉公堂新晉職員一覽列於此，以昭示公眾，監督評議。

元老雷培新、主席周世昌、副主席陳松波、中文書記李喚民、英文書記葉偉基、代表馬宇良、代表雷光培、正財政方伯堯、副財政梁炳全、幹事陳素雲、庶務陳耀華、稽核駱英育、評議長鄭振灝、公昌主任蔡冰娜、樸業主任蔡本初。