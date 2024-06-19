砵崙李氏公所舉辦雙親節暨李氏龍師團20週年慶祝活動

(本報訊)6月1日週六，砵崙李氏公所在總會堂舉辦了雙親節慶祝活動，為李氏公所的父母們提供了豐盛的午餐，在母親節、父親節雙節來臨的特別日子裡，感謝為人父母們的辛苦付出。

這次活動不僅是對父母的感謝，同時也慶祝了李氏龍師團成立20周年這一重要里程碑。在活動中，李氏公所特別表彰了龍師團教練李民安(Terry Lee)和團長李民正(Phil Lee)，20年來，他們嘔心瀝血，為龍師團的成長和成功付出了不懈的辛勞與努力。此外，公所還特別感謝了龍師團的創始人李金濃(Ken Lee)師傅，20年前，是他一手創辦了龍師團，傳承了中華舞龍舞獅文化。目前，龍師團由李競新(Nick Lee)和李其昌(Eric Lee)擔任教練，他們將繼續引領龍師團再創輝煌、發揚光大。

活動中，婦女會代表李氏公所對前任會長李汝堯(Neil Lee)多年來的服務表達了感謝，並再次對龍師團前教練員李民安和團長李民正表示感謝，並向他們頒發了象徵著榮譽的龍師團徽章和證書。

此次活動不僅弘揚了中華孝道，更展現了砵崙李氏公所作為社區重要組成部分的團結與活力。展望未來，李氏公所將繼續弘揚中華文化，服務華人社區，為社區帶來更多的服務和貢獻。