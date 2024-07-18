砵崙李氏公所在橡樹公園成功舉辦夏日郊遊活動

(本報訊)2024年7月13日，砵崙李氏公所在橡樹公園成功舉辦了一年一度的夏日郊遊活動。此次活動吸引了超過80名成員和嘉賓參加，大家共同度過了一個愉快的周末。

活動在李氏龍獅隊精彩的傳統舞獅表演中拉開序幕，現場氣氛熱烈。公所為大家準備了豐富的美食，包括漢堡、熱狗、星洲炒粉、炒麵、土豆沙拉、通心粉沙拉、各式调味料和西瓜等新鮮水果。餐后的甜点是冰淇淋和多種小点心。

李氏公所還專門為孩子們準備了多項有趣的兒童活動，包括用水彩作畫、投擲佈袋球和套環遊戲。小朋友們玩得不亦樂乎，度過了一個難忘的下午。

在此次夏日交友會上，李氏公所主席李素英還宣佈，來自戴維·道格拉斯高中的畢業生Elaine Li榮獲2024年李氏公所榮譽畢業生稱號，還一併授予了她David Lee Quan紀念獎學金。Elaine Li在校期間不僅是國家榮譽學會的成員，還在學校樂團中擔任大提琴手。此外，為表彰她在李氏龍獅隊長達八年的服務，李氏龍獅隊也為她頒發了特別獎學金。李氏公所還對Elaine Li即將前往俄勒岡大學深造表達了祝賀。

公所為來賓們準備了豐富的獎品，並現場還舉行了抽獎活動。會員Phil Lee運地獲得了一等獎。抽獎現場氣氛熱烈，為這次郊遊活動畫上了圓滿的句號。