砵崙同源會慶2025蛇年春宴政要雲集 各界嘉賓歡聚一堂共度佳節 Gloria Wong榮獲年度公民獎

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙同源會「慶蛇年迎新春」聯歡晚宴，於二零二五年二月七日晚在魚樂軒酒家熱烈舉行。

來自俄勒岡州府、波特蘭市政及多座城市與郡縣的政界要員，以及本地僑社、商企各界嘉賓逾三百人友情出席，共慶中國蛇年新春佳節。

開幕儀式上，砵崙李氏醒獅團進行了精彩的舞獅表演，為晚會增添了歡樂喜慶的節日氣氛。駐西雅圖台北辦事處主任甄國清，麥魯瑪縣專員茱莉亞 布林-愛德華茲共同為醒獅採青。

本年度公民獎獲得者Gloria Wong 的孫女、畢業於約翰霍普金斯大學皮博迪音樂學院的Kylee Kamikawa，在開幕式上演唱美國國歌《星條旗永不落》，獲得高度好評。

全美同源會行改委員應書琪代表砵崙同源會，向來賓們致以誠摯的節日祝福，並向大家介紹出席晚會的各界政要。

俄州參議院議長羅伯 瓦格納（Rob Wagner），參議員邁克爾 德蒙布羅（Michael Dembrow），參議員托德 納什（Todd Nash），眾議員塔娜 桑切斯（Tawna Sanchez），眾議員渡邊 瑪莉（Mari Watanabe），波特蘭市長基斯 威爾遜（Keith Wilson），都會議員鄧肯 黃（Duncan Hwang）；麥魯瑪縣專員茱莉亞 布瑞姆-愛德華茲（Julia Brim-Edwards）、縣專員梅根 莫耶（Meghan Moyer）、縣巡迴法院法官 Chanpone Sinlapasai；駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清，以及華盛頓郡、比弗頓市、格利森市、波特蘭市議員等三十多名政要應邀出席了晚宴。

砵崙同源會主席GG Rowe女士在致歡迎辭，她向各界來賓恭賀新年，並向大家介紹了同源會的發展歷史和所取得的成績，同時感謝政商各界多年以來為推動同源會的會務發展所給予的慷慨贊助與鼎力支持。

全美同源會副主席應瑪麗珍在講話時，特別向來賓們介紹了砵崙同源會『亞太青年領導人培訓』項目和過去一年來所取得成績，呼籲各界捐助善款予以大力支持。

晚宴上，參加同源會『亞太青年領導人培訓』項目的兩位同學Sophia Nguyen 和 Maddie Rejab，分享了她們接受培訓的心得，講述了參加訓練班對影響青年一代學習、成長，及對正確價值觀形成的重要性。據她們介紹，僅在過去的一年中，就有六百多名亞太裔學生參加了該項培訓並由此獲益。

砵崙同源會2025年度公民獎由德高望重的Gloria Wong女士獲得，以表彰她多年來為社區發展所做出的積極貢獻，同源會主席GG Rowe為其頒發了獎牌。

GG Rowe在致賀詞時表示，Gloria Wong六十多年來致力於服務華人社區，她的成就包括了為中文學校和蘭蘇園籌集資金等，「我依然記得，我做為高中畢業生獲得獎學金的那一天」GG Rowe說。

Gloria Wong是第三代美籍華人，多年來一直致力於服務華裔社區。20 世紀 60 年代，她倡導籌建鮑威爾少年棒球聯盟和克利夫蘭高中等組織，致力於推動波特蘭青少年培訓計劃的實施。

1972年，Gloria Wong與其丈夫Bruse Wong共同創立了中國科學家、工程師專業人士協會（Chinese Scientists, Engineers and Professionals Association）。

除了擔任多項職務外，Gloria Wong還是砵崙華人公墓協會董事會的成員，也是砵崙唐人街博物館、砵崙唐人街歷史基金會和砵崙中華獎學金基金會的終身會員。

六十多年來，Gloria Wong與Bruse Wong在社區服務的各個方面都是合作夥伴，他們致力於志願維護和培養社區內的友善關係， 是社區服務的導師和榜樣。

Gloria Wong在發表獲獎感言時表示，波特蘭一代又一代的僑胞一直在為維護自身權益作出不懈地努力。她呼籲華裔民眾要團結一致、關心政治，積極參與社區建設。

晚宴上舉行了為籌集青少年獎學金的募捐活動，與會嘉賓紛紛慷慨解囊，為支持砵崙同源會會務持續發展作出了積極奉獻。

「慶蛇年迎新春」聯歡晚宴，由砵崙同源會財務主管Gloria Lee主持。

圖片說明：

2470— 駐西雅圖台北辦事處主任甄國清（左）和摩特諾瑪縣專員茱莉亞 布林-愛德華茲（右）為醒獅採青。中為晚會主持人Gloria Lee

2519— 晚會主持人Gloria Lee致歡迎詞

2526— 砵崙同源會主席GG Rowe在晚會上致詞

2548— 全美同源會行改委員應書琪向來賓們介紹各界政要

2555— 全美同源會副主席應馬麗珍向來賓們介紹砵崙同源會『亞太青年領導人培訓項目』

2585— 晚宴上，參加『亞太青年領導人培訓』項目的Sophia Nguyen 和 Maddie Rejab，分享她們接受培訓的心得

2603— 全美同源會副主席應馬麗珍（左）呼籲各界積極捐助善款，支持亞太青年領導人培訓項目。右為參加培訓項目的兩位同學Sophia Nguyen 和 Maddie Rejab

2638— 同源會主席GG Rowe（右）為Gloria Wong頒發2025年度公民獎

2646— 2025年度公民獎獲得者Gloria Wong發表獲獎感言

2786— Kylee Kamikawa在開幕式上演唱美國國歌《星條旗永不落》，獲得高度好評