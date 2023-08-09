砵崙中華會館舉辦全僑郊遊大會 歌舞戲曲遊樂抽獎活動豐富多彩

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙中華會館2023年度全僑郊游大會，於8月6日上午11時至下午4時在位於威廉米堤河畔的Oaks公園舉行。多種大型機動遊樂設施以及優美的河濱風光，也是遊客們較為理想的假日樂園。

中午12時許，中華會館醒獅隊精采的舞獅表演拉開本年度郊遊會系列活動的序幕，中華會館主席李汝堯為醒獅採青。

知名僑領林和優、業偉基，及冼立國共同主持開幕式並致辭，歡迎並感謝各界僑胞參加2023年度中華會館全僑郊遊大會。表示，雖然組辦這樣的大型活動有一定的難度，但經過郊遊會籌委會全體成員的共同努力，使得如此大型的活動再次得以成功舉辦，為本地社區的僑胞們提供了一個相聚、聯歡的機會。同時感謝各公司、餐館、商號及僑胞們的贊助與大力支持，以及籌備會全體成員以及義工們的辛勤工作。

中華會館主席李汝堯在致辭時，特別感謝俄勒岡商務廳、耀揚實業公司、波特蘭市政廳、以及Metro這些玉石級和黃金級的讚助機構。

李汝堯表示，具有百多年悠久歷史的中華會館，其核心價值觀就是弘揚和保護中華文化，尊重和紀念我們的先祖，拓展教育層面，促進公民參政以及倡導社會正義。

李汝堯介紹說，中華會館正在與Metro合作，恢復朗花墓園的文化遺產工程項目。另外還與老城中國城（OTCA）合作籌集資金，維護、翻新始建於1986年的唐人街牌樓。他還表達了對出席郊遊大會的各界朋友們的最誠摯的感謝，希望這份喜悅和團結的精神在我們的社區中持續傳承下去。

本屆全僑郊遊大會上，波特蘭文藝中心的小朋友們表演了民族舞蹈、砵崙粵聲社粵曲演唱、木蘭女子打鼓對鼓樂表演、中文歌曲演唱、幸運抽獎，以及乒乓球、麻將、撲克等一系列豐富多彩的娛樂活動。

僑領應書琪、中華會館董事會李素英，以及Gloria Lee為民眾進行幸運抽獎活動。

砵崙中華學校、華人服務中心、波特蘭市警察局等多家社團與機構，在本屆郊遊大會上設立了咨詢服務攤位。十餘間傳統僑社，以及近二十家華人餐廳為本屆郊遊大會提供了友情贊助。

據了解，當天派發的免費午餐接近五百份。