砵崙中華會館舉辦全僑郊遊大會 歌舞戲曲功夫表演活動豐富多彩

（本報記者俄廣才攝影報導）砵崙中華會館2024年度全僑郊游大會，於8月4日在Oaks公園舉行。

波特蘭市議員Dan Ryan、駐西雅圖經濟文化辦事處文教中心主任林美玲應邀出席大會並致賀詞。

砵崙粵聲社，砵崙中華學校，俄勒岡華人聯盟木蘭大鼓隊，Law & Co功夫展示，以及知名歌手侯婷婷、陳炎宏等表演的豐富多彩的娛樂節目，為郊遊大會增添了歡樂喜慶的氣氛。

中午12時許，中華會館醒獅隊精采的瑞獅助慶為本年度郊遊會系列活動拉開序幕，波特蘭市議員Dan Ryan，中華會館主席李汝堯一同為醒獅採青。

中華會館主席李汝堯致歡迎辭，他感謝各界僑胞參加本年度的全僑郊遊大會。指出，經過郊遊會籌委會全體成員的共同努力，使得如此大型的活動再次得以成功舉辦，為本地社區的僑胞們提供了一個歡聚的機會。同時感謝多家公司、商號和個人的贊助，以及籌備會全體成員和義工們的辛勤工作。

李汝堯表示，具有百多年悠久歷史的中華會館，其核心價值觀就是弘揚和保護中華文化，尊重和紀念我們的先祖，拓展教育層面，促進公民參政以及倡導社會正義。

李汝堯介紹說，中華會館正在與Metro合作，恢復朗花墓園的文化遺產工程項目。另外還與老城中國城（OTCA）合作籌集資金，維護、翻新始建於1986年的唐人街牌樓。在市議員的支持下，華埠歷史博物館也將獲得政府有關部門的資助。

本屆全僑郊遊大會上，中華會館董事會董事李素英為冠名贊助商祥發超市及多家贊助單位及個人頒發了感謝狀。大會還舉行了幸運抽獎等娛樂活動。

砵崙中華學校、華人服務中心、波特蘭市警察署等多家社團與機構，在本屆郊遊大會上設立了咨詢服務攤位。多家僑社和華人餐廳為本屆郊遊大會提供了友情贊助。

據了解，當天派發的免費午餐超過了五百份。