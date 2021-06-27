破紀錄的熱浪來襲 電力公司鼓勵客戶做好準備　　　



國家氣象局已向本州大部份地區發出了超高溫警告（excess heat warning），由周六早上持續到周一或周二晚。全州都各機構和政府部門均嚴陣以待，在預計民眾會在這段期間持續使用冷氣，用電量將大幅增加，本地多家電力供應公司表示正在為未來幾天的高電力需求做準備，同時亦鼓勵客戶也做好準備。

波特蘭電力公司（PGE）發聲明表示：由於極高溫會給電氣設備帶來額外壓力，因此公司的團隊正在努力為電力系統做好準備，確保能應付電力需求高峰期。重要的配電設備已啟用額外的冷卻系統，以幫助防止設備過熱。PGE的員工將在今個周末日上班，以確保能夠快速有效地應對任何可能出現的電力中斷。

PGE亦鼓勵客戶在電力需求高峰時段採取措施幫助節約能源：

第一：有空調的，請將溫器調高幾度，從而降低功耗。建議在日間75-78度

第二：不要進行洗衣乾衣的放熱事情，特別是在白天電力需求量的時段。

第三：關閉百葉窗和降低窗簾，對阻擋熱力入屋也有幫助。

PGE建議客戶要為停電準備好一個工具箱，內有：

• 手電筒和電池供電或手搖收音機。

• 額外的電池。

• 用於移動設備、筆記本電腦或平板電腦的車載充電器。

• 緊急電話號碼，包括 PGE 中斷號碼：503-464-7777 或 800-544-1795。

其他方便的物品包括：

• 瓶裝水（特別是對於那些依靠電力抽水的人）。

• 手動開罐器。

• 一次性盤子和餐具。

• 電池供電的營燈。

• 舒適物品，如撲克牌或喜愛的書籍。

PGE亦鼓勵客戶檢查可能無法應對高溫的鄰居或親朋，考慮幫助這些鄰居制定備用計劃以保持冷靜。