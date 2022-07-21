研究：自殺與10-12 歲兒童的藥物治療增加有關

（本報綜述）最近的一項研究發現，從2000 年到2020年的20年間，使用藥物企圖自殺或自殘的兒童人數大，其中以10-12歲兒童群的增幅最多。

根據發表在JAMA兒科刊物上的一份由俄勒岡醫科大學的研究報告，在過去的二十年中，該年齡群的人數增加了四倍之多。而在年齡較大的青少年中，使用在家中發現的藥物企圖自殺或自殘的比率幾乎翻了一番。

高級醫學主任弗蘭茲博士說：“通常當我們想到青少年自殺時——我們想到的就是青少年。但現時，我們並不是在談論青少年，而是在談論10 至12歲的青春期前兒童”。弗蘭茲博士指出，這是一個令人心慄的結果，我們應該要思考一下社會正在發生些甚麼事，以及如何能防止更多的自殺個案。

該研究來自俄勒岡醫科大學（OHSU）兒童和青少年精神病學部的約翰遜博士及其團隊，

“我們的小組對過去幾年的數據進行了研究，發現青少年企圖自殺的絕大多數藥物都是在家中現成的藥物，”約翰遜博士說。“我們從其他研究中得知，很大部分決定嘗試自殺的年輕人在他們真正嘗試之前的五分鐘到一小時內才做出決定的，”“所以是非常衝動的，可能是壓力大的事情，令他們感到絕望，於是決定嘗試自殺並在短時間內嘗試。”約翰遜說。

約翰遜認為要阻止兒童拿到藥物，是可以挽救生命的，而最好的方法是將藥物放在一個上鎖的箱子內，並將箱子放到兒童無法拿到的安全地方。而這是非常重要的，因為兒童吃了這些藥除了死亡外，也有可能影響到他們的終生健康，而這包括處方藥和非處方藥。

兩醫生都表示，父母和成年人在解決孩子的心理健康問題時也必須由聆聽開始，並保持開放的態度，給他們說話的空間。

“觀察年輕人，以幫助發現行為、情緒和對未來前景的任何變化，因為這可能表明他們有抑鬱症，或者他們是否有其他焦慮或負擔。這些都是自殺的危險因素，”約翰遜補充道。

他說詢問孩子的心理健康也很重要。“我們從研究中知道，”問”是不會增加青少年自殺的風險，但卻可以挽救生命。”