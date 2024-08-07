研究顯示：千禧年一代人患癌風險更高

(本報綜述)最新研究指出，千禧世代罹患多種癌症的風險遠高於他們的父母輩。美國癌症協會於近日發布的研究結果顯示，這代人比起上一代，罹患17種癌症的風險顯著增加。

美國癌症協會首席科學官比爾·達胡特博士（Dr. Bill Dahut）表示：「如果你出生在1980年代或1990年代，那麼在你三四十歲時，罹患包括結腸癌、子宮癌、肝癌和乳腺癌在內的癌症的可能性，比出生於1950年代或1940年代的父母要高得多。」

然而，這種趨勢的背後原因目前尚不明確。達胡特博士指出：「這很可能與環境因素有關，無論是飲食習慣、缺乏運動，還是其他暴露於某些風險因子。我們確實需要在這些領域進行更多的研究。」

這項研究的發現對35歲的廚師克里斯·洛佩茲來說變成了真實的經歷。他在30歲時被診斷為三期結腸癌。儘管洛佩茲沒有家族病史，基因檢測也未顯示出任何風險，但他在經歷了幾個月的劇烈胃痛、出血和體重下降後，最終通過結腸鏡檢查確診。隨後，洛佩茲接受了化療和放療，並在手術後進入了緩解期。

不過，好消息是，通過改變生活方式，可以顯著降低罹患癌症的風險。達胡特博士表示，大約40%的癌症是可以通過一些行為來預防的，包括不吸煙和保持健康體重。他還呼籲年輕人，如果出現持續性症狀，應儘快就醫。

美國癌症協會同時建議，年輕人應該瞭解自己的風險因素，包括家族病史，這樣一來，若有需要，他們可以提前進行篩查。

洛佩茲也敦促他人不要忽視身體出現的症狀。他說：「去檢查一下，這真的可以挽救你的生命。」