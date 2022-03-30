研究稱嬰兒潮老人生活方式最”奢”碳足跡最大

（綜合報導）一個最新的調查發現，”嬰兒潮“一代留下的碳足跡最大，生活方式堪稱“最款兒”。這份研究是由挪威科技大學工業生態學系的赫特維奇教授領導的課題組發布的。

他們的調查數據涵蓋了美國和27個歐盟國家等。研究人員調查了2005年、2010年和2015的相關數據。

赫特維奇指出，“經歷過第二次世界大戰的老年人很節儉。這一代人對如何使用資源非常謹慎。而戰後“嬰兒潮”一代老年人的消費模式與1928—1945年出生的老年人在消費方式等問題上很不同。“嬰兒潮”一代的老年人把更多的錢花在房子上，消耗更多的能源以及食物。“

這項研究表明，在所有接受調查的國家中，60歲以上的年齡組在溫室氣體排放中所占比例越來越大。

研究人員還指出，全球老齡化浪潮將加劇這一問題，因爲1950年至1960年出生的”嬰兒潮“一代老人相繼步入老齡人行列。而他們的這一消費習慣對環境來說並不是一個好消息。

研究人員說，“一般老年人退休後收入會減少，但發達國家的老年人早前積累了財富，尤其是在住房方面。這些老年人能夠通過他們的財富來繼續維持高消費。”

這項研究的科學家表示，所有被調查的年齡組總體上都減少了碳足跡，其中30歲以下的人在這個問題上做得最好。在調查期間，30歲年齡組的人減少了3.7噸的排放量。與此同時，60歲及以上的人減少了1.7噸的排放量。

這項研究發表在3月9日的《自然氣候變化》(Nature Climate Change)學術期刊上。