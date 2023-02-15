研究發現又一種長期新冠症狀60%患者受影響

（綜合報導）根據《英國皇家醫學會》雜誌週二發布的一項新研究，近60%的長期新冠患者在感染病毒一年後出現了器官損傷。

倫敦的研究人員調查了536名長期新冠患者，其中13%最初因新冠住院。研究結果顯示，62%的人在感染新冠六個月後被診斷出患有器官損傷，絕大多數（近60%）在一年後繼續經歷器官損傷。更重要的是，超過四分之一的人有兩個或更多器官受損。

倫敦大學學院衛生信息學研究所臨床數據科學教授班納吉在宣布研究結果的新聞發布會上說，存在這一長期新冠症狀的患者似乎通常是年輕人和女性，大多數是單器官損傷。

即使在進行了血液測試和核磁共振成像之後，研究人員也無法確定究竟是什麼導致了長期新冠症狀。目前，對於長期新冠沒有官方的診斷標準，甚至對病情的定義也因人而異，儘管它通常被定義為從新冠感染期間開始或在感染後出現並持續數週或數月的新症狀。

目前已確認了200多種長期新冠症狀，從持續咳嗽和疲勞到耳朵發麻，甚至“大腦著火”。專家稱，長期新冠無疑不是一種特定症狀，而是多種狀況的結合。

一些人認為，真正長期新冠的最好定義是新冠感染後出現的慢性疲勞綜合症，類似於感染皰疹、萊姆病和埃博拉等病毒後可能出現的其他病毒後綜合症。

根據凱撒家庭基金會1月26日的一份報告，截至1月16日，15%的美國成年人報告在疫情期間的某個時間點有長期新冠症狀，6%的人報告說症狀揮之不去，該報告援引了美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據。

根據該報告，感染新冠且仍報告長期新冠症狀的美國人的比例從去年6月的19%下降到1月份的11%。