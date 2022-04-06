研究發現　俄勒岡州二手車價全國最高

（本報綜述）供需失衡、晶片短缺，目前在美國買車不易。根據消費物價指數，過去一年美國消費者在購物、服務和買新車方面多付了12.4%費用。一位打算買休旅車的消費者聞知要加價2萬美元才能買新車，嚇得暫緩計畫；至於二手車，價格上漲逾4成，同樣讓消費者卻步。

Jerry.com網上平台最近的一研究，分析了製造商的建議零售價(MSRP)，以比較20,000 英里或更少里程的2021年新車和二手車在特定州和全國的價格。他們發現“美國最暢銷的10款汽車中有4款的二手車價比新車價還要高，而且與其它州相比，這幾款二手車在俄勒岡州的價格更是全國最高之一。”

在本州的情況，根據Jerry.com的說法，是因為供應鏈的問題，疫情令到問題變得更糟，新車市場的亂象殃及了二手車市。大批欲購車的消費者被迫轉向二手車市場。美國勞工統計局2月公布的數字，去年1月到今年1月，二手車價格上漲40.5%。

有一名車主表示，油價高企，他想要買一輛新的油電兩用車來代替現有已是殘舊的汽車，他到豐田車行查問心儀的一款型號，卻得知原來每家豐田車行每月只能配給5輛，但求買這款車的顧客很多，車行唯有每月進行一次抽纖，看那幾位顧客是幸運兒。另有車行的做法是價高者得。

這份研究報告的作者指出：在2022 年1 月購買新車的人中，有82%支付的價格比建議零售價要高，而一年前這一比例僅為2.8%。其他轉向二手車市場的人士，有許多人所付的車價是超過新車的標價。

Jerry.com的研究人員比較了全國最受歡迎汽車的2021 年車款價格後發現，豐田RAV4、本田CR-V、豐田Highlander和本田思域等二手車的價格比2022年新的同類車款更貴。

而在全國中，這4款二手車在俄勒岡州和緬因州的售價是全國最高的。理由是：可能與人口有關。

研究報告說：“這兩個州的人口密度都排在倒數的第15個州，而康涅狄格州、紐約州和新澤西州則是購買上述四種二手車款最便宜的州。高人口密度就等如二手車市場庫存充足，因此價格也較低。”

研究顯示，去年美國所有州的二手車價格都有所上漲，並且上漲的走勢仍持續至今。話雖如此，報告顯示，美國25% 的司機計劃在今年購買汽車。

對於俄勒岡州和緬因州等的司機，Jerry.com建議買家們最好能要退而求其次，並考慮實際需求，不要再付高價買二手車，而是要提前數星期或數個月下定單，並且選擇一些不在最搶手行列的車款。願意這樣妥協的車主，一定能省錢又省時。

一直以來，大家都知道：一輛新車在被開走的那一刻就開始貶值，但目前的大環境似乎改變了這說法。