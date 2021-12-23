眾多租客急需援助 但數百補助券仍未發

（本報綜述）目前波特蘭市仍有不少無力付租金的租客在等待援助，免受業主驅逐而失去家園，日前有本地報章踢爆，波特蘭房屋署在6月份獲聯邦政府分發476張緊急房屋補助券，用於麥魯瑪縣的範圍內，至目前只用了15張，佔全數的3%，其餘的補助券則原封未動。

這情況跟麥縣以外的俄勒岡州地區截然不同，他們共收到1,106張補助券，並已派發了60%，例如華盛頓縣收到95張補助券分發了89張，卡加瑪士縣則全數41張已用完。

在國會擔當參議院財政委員會主席的本州國會議員朗懷登，曾力推這項補助，並成功將其納入在3月通過的美國救援計劃法案中。他得知這情況後深表不滿。他在一份聲明中說：“這些補助券是為需要有瓦遮頭的人們增添生命力。”“這是全年最緊急的工作，以防止街頭悲劇發生，尤其是在寒冷的天氣中。”

在6月份，聯邦政府宣佈在全國簽發7萬張緊急房屋補助券，幫助因疫情影響而未能交租面臨被驅逐的租客。這等補助券的作用等同現金，能夠幫助無家可歸或面臨無家可歸的家庭、逃離或試圖逃離家庭暴力、性侵犯或人口販賣，或者最近變成無家可歸或住房不穩定的風險人士。

波特蘭房屋署發言人富歇表示，該部門確實將這件事視為緊急的，而員工亦努力與申請者聯系，希望盡快將補助券送到申請人手中。他們所面對的主要問題是，申請人太多而工作的員工不足，再加上跟一些無家者申請人聯絡較困難和繁複。

至於為何在本州只有麥魯瑪縣出現這情況時，富歇指出，這裡的情況與其它地區不一樣。並估計有更多的補助券即張發出。

麥縣無家者聯合辦公室估計有更多的補助券即張發出，並指有不少補助券其實已分配好，只欠與業主完成租約程序。

美國住房和城市發展部（HUD）在6月10日向全國發出補助券，而本地的房屋署卻在5月時已獲通知可獲得的數目。HUD發出的首輪援助共11億元，為有需要的州民支付18個月房租，HUD希望將這項目延長至全數預算50億用完為止。