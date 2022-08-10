相約橡樹園 共度郊遊會 中華會館啓動全僑郊遊大會

（本報記者王星報道）8月7日，在Oaks Park橡樹園內，由中華會館主辦的全僑郊遊大會在這裡舉行。舞獅、粵劇、歌曲、太極、野餐、遊戲、抽獎等文娛活動和教育、圖書、保險、房產、防衛等現場展示，精彩紛呈，為一年一度夏季郊遊添上一抹重彩。

西雅圖經文辦事處文教組主任吳曉竹，中華會館主席李汝堯、副主席廖懷澤及社區逾200名華人參加了郊遊大會。顧問應書琪擔任司儀。

於每年夏季舉辦的全僑郊遊，是中華會館延續多年的一項活動。今年，由於後疫情的開放，夏季全僑郊遊便提上會館的日程安排。於是，在確定活動時間，向社區發佈信息的同時，組織進行了一系列籌備工作。對郊遊大會的文藝節目、展示服務和野餐食品三個主要內容作了逐個落實；併發動社區參與活動的贊助與義工加入。經過努力和協調，各項籌備工作進展順利。

文娛表演由蔡本初醒獅團、粵聲音樂社、波特蘭K歌團、太極林師父等文藝團體和個人友情出演；野餐食品由金馬酒家、好好餐館、美味麵家、楊記麵家、紅茶館酒家、五味館酒家、順和德蔬菜批發公司等贊助提供；抽獎獎品由一品香酒家、紅茶館酒家、良景食品、尤金黃金食品市場、華埠歷史博物館、蘭蘇園和顏小瓊、梁瑞群及其他中華會館會員無償捐贈。與此同時，耀揚實業公司張向陽和市政府Prosper Portland為本次大會贊助商；趙苑茵、甄文玉為活動捐贈了現金，Chen and Associates在活動現場向中華會館捐贈了300美元現金。

尤值一贊的是，當聞訊郊遊大會招募義工，許多華人紛紛報名加入。活動當日有近60名包括現場自告奮勇加入的義工，參加了活動場地的帳篷搭建、音響連接、食品分發、抽獎發獎和打掃清場等。由於Oaks Park限定人數，負責入口的義工，認真把控人數，逐一計數清點，做到合乎要求。

中午12時，司儀應書琪宣佈大會啓幕。西雅圖經文辦事處文教組吳曉竹主任首先發表了即席講話。而後，蔡本初醒獅團表演了舞獅和醒獅採青，討喜的獅舞活躍了全場，為活動開啓熱烈氣氛。十家展位的代表分別向大家作了項目和服務介紹，隨即進入就餐階段。

餐後，演出開始。粵劇對唱表演、兒童演唱和波特蘭K歌團男女勁歌演唱，帶動現場氣氛逐漸進入高潮。波特蘭K歌團侯婷婷，素有「波特蘭鄧紫棋」之稱，活躍在社區各個活動的舞台上，為大家送去美妙的歌聲。新近，她在2022「文化中國 水立方杯」全球華人中文歌曲大賽西雅圖賽區中榮獲銀牌，她的到來受到眾人的歡迎，並為大家演唱了本次獲獎並其他歌曲。