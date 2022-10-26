直面身心健康問題 創作更多有影響的作品

（本報記者王星報道）為契合當前疫情遺留問題的探討與解決，深入瞭解社會各方對身心健康問題的關注與應對，為即將創作與出版的中英雙語版《隱蔽的創傷》提供有力的素材準備，日前，西北華文筆會組織會員前往俄勒岡州黎巴嫩鎮「手牽手」馬場，進行了為期三天的實地採訪活動。

當前，身心健康已成為人類病症中一大主要問題。據世界衛生組織(WHO)統計，目前有近10億人正在受到精神方面疾病的困擾，新冠疫情更加重了這一危機。相關報告稱，全球每8個人中就有1人患有精神類疾病，其中青少年面臨的心理健康狀況尤為嚴重。在這場全球性的精神衛生危機中，美國西北地區此類問題亦不可小覷。

針對這一現象，美國西北華人筆會不失時機的予以把握，直面挑戰，繼反映疫情中的《抹不去的痛—見證2020-2021》文集出版之後，將筆觸伸向精神衛生領域，展開後疫情時期新一部中英雙語版文集《隱蔽的創傷》的創作與出版，為當下探討身心健康問題提供具有一定價值的紀實性創作與史料參考。

據西北華文筆會會長融融透露，本次黎巴嫩馬場的集中採訪系該筆會系列計劃中的重頭戲。自上月通過「手牽手」馬場義工金玲牽線聯繫，即與馬場主大衛先生達成採訪意向，並於本月23日至26日三天進駐馬場，進行實地考察、體驗與採訪。

「手牽手」馬場位於黎巴嫩小鎮，距波特蘭市中心80余邁，是一所為身心健康提供特殊服務的非盈利機構。馬場主大衛本人從小患有自閉症，因出身於莊戶人家，自小受爺爺奶奶的督促，在與馬、騾、驢等牲口打交道中，竟然不意發生了奇跡，原有的自閉症逐漸消失了。大衛到12歲時發現了这一秘诀，於是，分享給了與他有相似症狀的同學，也得到了改善的效果。

此後多年，大衛先生一邊工作，一邊養馬，工作上他從高中畢業成為了一名出色的工程師；養馬、馴馬也成為遠近馳名的馴養師。但他從未忘記小時候的神奇經歷 。在他2005年退休後，就自籌資金創辦了這所為身心健康提供服務的馬場。

在養馬、馴馬的過程中，通過與大自然的接觸和動、植物的交流 ，使身心健康方面的症狀得到改善。儘管聽起來有些神奇，但個中卻蘊含著科學的道理。據介紹，動物儘管不語，但情感卻與人相通，在相互交流和互動中可以傳遞和接受彼此的情感和願望，從而得到共情、同頻和啓發。許多自閉症、焦慮症和多動症及憂鬱症、抑鬱症（甚至變性幻想者）在與馬、騾和驢的交往與互動中獲得溝通、啓發而逐漸痊癒。 在馬場創辦以來的17年間，有500多名青少年在這裡恢復了身心健康。除此之外，馬場也為普通孩子提供了動手、勞動和自律及領導力等品格與能力的培養，為在校學生提高社會實踐和服務能力創造了極為有利的條件。

「通過這次馬場採訪，讓我們看到了改善身心健康問題的途徑和方法，不僅為我們創作和出版文集創造了豐富的資料和素材，同時也為治療精神患者、減少社會危機提供了可行性的參考和借鑒。筆會將與馬場建立合作夥伴關係，不定期的進行回訪和挖掘，及時反映新動態和新經驗，把平台介紹面推向更大範圍，更好的為社會需求服務。」融融說。