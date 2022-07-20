監察組織建議政府用科技應對槍擊案

（本報綜述）波特蘭市今年的罪案死亡數字已創了新高，其中被槍擊致死的原因佔大多數。市民的人生安全已嚴重受到威脅，對此政府和警方也未能找出良方。

在上年6月，市長辦公室成立了重點干預小組社區監督小組(FITCOG)，該小組在過去幾個月，一直在審核一個Shot Spotter 的槍聲感應技術，了解這科技能否協助警方應對槍擊案的問題。

據ShotSpotter網站的數據，美國約有100座城市使用ShotSpotter的方案。ShotSpotter用感測器檢測槍聲，並在60秒內通知警方。如警察就在槍手附近就能及時獲得通知，第一時間到場。

使用ShotSpotter需要在建築物或燈柱上安裝感應器，最好選擇在罪案頻生的地區。

採用這偵查系統的大城市，每年要花費數百萬元。

波特蘭警方表示，越早獲得通知，有可能會捉到槍手，和避免更多傷亡，受傷者也能盡早得到醫治。

據ShotSpotter在2017年所做研究，使用該技術後槍擊案受害者平均送醫時間快了4分鐘，而能減輕大量出血的負面影響。

ShotSpotter是在1990年代開發的，用於警告警察可能不會有人報案的槍響。在肯塔基州，近80%的ShotSpotter警報是未有伴隨911報案電話的。

通常情況下，ShotSpotter在有人報警之前提醒警察有人開槍。ShotSpotter還有助於警察迅速到達現場、收集子彈殼等證物。

究竟警方是否值得投放這龐大的資金呢？這就要視乎這技術是否真的有效率。

根據芝加哥警察的一項研究，發現ShotSpotter的警報很少能導致逮捕或與槍支有關的犯罪證據。大約10次中有9次，是沒有發現任何東西，這對警察資源造成了重大壓力。ShotSpotter的代表認為這更像是對芝加哥警察的批評。

對此項評價，有市民應為，政府每年均要為這警報系統支付龐大的費用，加上這只是一個被動的警報系統，對阻止槍案的發生沒有效力，既然如此，應將資金花在社區上而不是給予這些公司。

而一名前波特蘭警長，現是ShotSpotter僱員指出，波特蘭警隊在嚴重缺人手的情況下，ShotSpotte技術能第一時間提醒警察，並在他們到場前提供更多資料，最重要是選擇罪案最多的地區來安裝。

有社區領袖認為，如要採用這個警報系統，首先警隊人手能應付才可，另外警員亦要因此而接受訓練，特別要確保不會對有色人種社區不公平。