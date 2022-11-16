盜竊猖狂　耐克店要關門

（本報綜述）極受本市消費者歡迎，位於Martin Luther King 大道的Nike（耐克）工廠直銷店，自10月底已悄悄地關門，店家一直未有公佈重開日期。原因是盜竊案越來越猖狂。

這家Nike直銷店，一直以來都有貨品盜竊的問題，只是近期情況日趨嚴重，罪犯變得更加肆無忌憚。由對面一家教會的攝錄鏡頭所錄到的，很多竊賊，手拿滿鞋和衣物，昂然步出店舖，絲毫也無懼有人會阻止他們。

Nike雖然在店內僱有保安人員，但他們卻被公司禁止截停將貨品偷走的竊賊。因為多數大型商舖均採用嚴格的政策先保護僱員和顧客，免得他們有人受傷，而導致商家因此而被告上法庭再賠錢。

警方和零售商均抱怨說，入店行竊或有組織的店舖盜竊目前是全市範圍內的流行病——主要是由毒癮引起的。

一本地電視台對全市犯罪數據的分析發現，自2019 年以來，耐克商店向警方報告了437 宗入店行竊案件，僅次於205 商場Target商店，後者報告了650 宗入店行竊案件。

零售商認為波特蘭的入店行竊統計數據低於實際數字，因為大多數商店都懶得報警。

在過去的四個月裡，波特蘭的幾家商店皆因罪惡和安全問題而被迫關門大吉，其中包括Jantzen Beach 的Cracker Barrel 和附近的Stanford’s 餐廳酒廊，以及幾家星巴克門市。

耐克這家社區商店因其歷史攸久而特別受到注意。

38年前，波特蘭社區領袖羅恩·赫恩登(Ron Herndon) 和黑人統一戰線(Black United Front)與耐克接觸，並敦促該公司在馬丁·路德·金（MLK）大道上建造其首家工廠店。當時這是一個充滿罪惡和暴力的地區。“許多人將MLK 上開始出現的發展歸功於耐克的承諾，”赫恩登解釋說。

當耐克店於1984 年6月開業時，它承諾將商店利潤的一部分捐贈給社區的非營利組織。

2000年，該店搬到了現在的位置。到2006 年，耐克已向波特蘭北區和東北區社區投資了120萬美元。波特蘭阿爾比納啟蒙項目主任赫恩登說：“不僅僅是我。社區中有很多人為此感到自豪”。

赫恩登表示，他擔心耐克商店持續存在的盜竊問題可能會危及該區的未來。

赫恩登說，他認為缺乏警察資源和不起訴的政策已經讓犯罪分子撕毀了這個社區的結構。

“發生在耐克身上的事情是整個波特蘭的民眾、組織和企業正在經歷的典型代表，”他說。 “在市政府對此給出答案之前，我認為它不會消失。”