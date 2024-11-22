百日咳在俄勒岡瘋傳 衛生官員呼籲接種疫苗

(本報訊)2024年，俄勒岡州的百日咳（陣發性咳嗽）病例數可能突破2012年創下的910例紀錄，引起衛生官員的高度警戒。俄勒岡州衛生局（OHA）最新數據顯示，截至11月中旬，該州已有827例百日咳病例，分佈於23個縣，並已造成一名老年人死亡。

公共衛生部門的保羅·賽斯拉克醫生表示，隨著節假日聚會增加，尤其是在年幼嬰兒尚未接種疫苗的情況下，百日咳傳播的風險將上升。根據報告，Lane縣病例數最高，達249例，麥魯瑪縣、Clackamas縣和華盛頓縣的病例數也顯著增加。

年幼嬰兒對百日咳最為脆弱，因為他們直到2個月大才開始接種疫苗。衛生專家強烈建議孕婦在懷孕27至36週接種Tdap疫苗，以通過胎盤傳遞抗體，降低嬰兒感染風險。專家指出，接種疫苗可將嬰兒在出生後2個月內的百日咳風險降低78%至91%。

疫苗接種覆蓋所有年齡層。建議嬰幼兒在2、4、6及15至18個月接種DTaP疫苗，並在入學前再次接種；所有10歲以上的成年人，特別是尚未接種過Tdap疫苗的，應立即接種。

截至11月13日，今年俄勒岡州49%的百日咳病例患者未接種疫苗，只有44%的人接種狀況完整。在75例嬰兒病例中，僅11名母親在孕期接種了建議的Tdap疫苗。疫情期間的防疫措施曾讓百日咳病例大幅減少，但隨著措施放寬，今年病例已達827例，比去年同期的32例增長了近2500%。

衛生官員提醒民眾，百日咳傳染性極強，且早期症狀容易被誤認為普通感冒，延誤診斷和治療。專業醫生指出，百日咳對嬰幼兒有毀滅性影響，患病嬰兒可能會劇烈咳嗽到呼吸困難，情況令人心疼。

專家們一致呼籲，接種疫苗是保護嬰幼兒、老年人及家人健康的最佳手段。