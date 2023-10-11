白川《西藏紀行》畫展日前開幕  百幅畫作悉數贈予蘭蘇園 

（本報特約記者王星）10月6日，白川《西藏紀行》畫展開幕式，在波特蘭著名中國”園林「蘭蘇園」舉行。當地文化界、僑界和藝術愛好者及遊客等數十人參加了開幕儀式並觀看了展出的繪畫作品。

白川，來自於蘇州。本名顧更青，白川其名系求學日本時所取日文筆名。多年來，白川潛心繪畫研習，於油畫、水墨畫等尤具心得，同時行走天下，遍涉多國疆域之人文景觀與山川風貌，博觀約取而厚積薄發，創作了大量繪畫作品，先後在中國、日本、德國、挪威及美國等地舉辦個人畫展。曾在2018年4月首次來美，於俄勒岡大學、波特蘭大學講學，並於波特蘭圖書館舉辦畫展。此次《西藏紀行》畫展是繼上次展覽後又一次「跨海」赴美的藝術之舉。

本次畫展，共展出白川先生新近創作的近百幅畫作。其中，大部分作品取材自中國西藏。在素稱「世界屋脊」的高原上，白川置身於神秘、質樸而空靈的幻境之中，心靈受到極致震撼，激發起強烈的以描繪西藏人文與環境為主題畫作的慾望。多年來，由幻境帶來的震憾所激發的慾望，促使他不斷揮舞畫筆投入創作，將內心積攢的澎拜激情和熱血傾瀉而出：遊牧的家人、虔誠的僧侶和舞動的天空與冰川，一一展現在畫布之上，形成一幅幅憾人心魄的藝術符號和佳構。

「蘇州與波特蘭是友好城市。作為蘇州人，我要為兩城的友好續添藝術之彩。」開幕式上，白川先生有些激動的說。「蘭蘇園是蘇州和波特蘭聯手共建的中式園林。二十三年來，一直是中美兩國友好的結晶和見證，今天能夠在這座象徵友誼的園林中舉辦展覽，是我莫大的榮幸和驕傲。」為此，白川表示，將參展的百幅畫作的售出所得，全數饋贈給蘭蘇園，為這座聯接友誼的名園盡一份自己微薄的力量。此舉為該園建園以來所罕見，為此受到園方上下的高度評價和贊譽。

開幕式現場氣氛熱烈。園內絡繹不絕的遊客也紛紛前來駐足觀看。濃郁的高原氣息和東方特色感染了參觀的各族裔民眾，無不給以稱贊。開幕式結束後，展品《背娃圖》就當即被一對來自紐約的夫婦相中買走。據悉，為表彰白川先生的義舉，蘭蘇園於次日舉行了簡短的頒授證書儀式，向白川先生頒發了由該園園長簽署的《白川「西藏紀行」展覽證書》和《白川「西藏紀行」作品受贈證書》。