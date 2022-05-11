白宮推免費上網 數千萬家庭受惠

（綜合報導）拜登政府周一宣布，20家互聯網服務供應商已承諾，向美國合資格的低收入家庭提供免費的高速上網服務。

國會2021年通過規模1兆元基礎建設法案當中，包括提供142億元經費成立「可負擔的連線計畫」(ACP)。計畫細節則是每個月為低收入家庭提供30元網路補助費，美洲原住民部落地區家庭每個月網路補助費則為75元。

白宮表示，美國百分之40的人口，約4,800萬戶家庭，將有資格享用這個「可負擔連接計劃」（Affordable Connectivity Program，簡稱ACP）。該計劃針對低收入民眾，為參與者提供高達每月30美元的互聯網賬單折扣，只要他們從參加這計劃的20家互聯網服務供應商挑選一家，他們將有可能獲得高達100Mbps的免費上網服務。

根據本地區最大的互聯網服務供應商康卡斯（Comcast），在波特蘭地區，估計有超過10萬戶符合資格，該公司將透過其Essentials Plus計劃，向這些客戶提供免費高達100Mbps的網速的上網服務。

康卡斯執行長兼董事長華生說，「可負擔的上網計劃，是縮小數字鴻溝的歷史性機會，讓更多美國人能夠上網，並連接到日益數字化的世界。」

拜登政府一位資深官員對媒體記者表示，「家中的高速互聯網不再是奢侈品，它是孩子學習的必需品，就業員工完成工作，老年人和其他人通過『遠程醫療』獲得醫療保健，以及我們所有人在這個『數字世界』中，能保持聯繫。」

一般家庭有資格獲得ACP服務，主要取決於他們的收入水平。任何低於「聯邦貧困線」百分之200的家庭，譬如美國四口之家年所得低於55,500元，都有資格領取。如果家庭參與某些政府計劃，如「聯邦醫療補助」（Medicaid俗稱白卡）或「補充保障收入」（SSI），他們也有資格獲得這項服務。估計大約全美40%民眾可以受惠。

參與這項計畫的公司，包括Allo Communications、AltaFiber、Altice USA、Astound、AT&T、Breezeline、Comcast、Comporium、Frontier、IdeaTek、Cox Communications、Jackson Energy Authority、MediaCom、MLGC、Spectrum、Verizon、Vermont Telephone Company, Vexus Fiber, and Wow! Internet, Cable, and TV.

在白宮的公告中，值得注意的是許多規模較小的農村互聯網服務供應商，將難以滿足白宮的定價或速度要求。

到目前為止，已有1,150萬戶家庭簽署了ACP福利。該計劃最初是在「新冠」疫情初期，作為一項救濟措施而創建的，拜登官員將其永久化。有興趣了解更多，可瀏灠白宮特別為此而設的新網站GetInternet.gov。