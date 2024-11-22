發揚傳統文化 建立文化橋樑 陳俊宏獲Robert Philips多元文化獎項

（本報訊）每年一度的Robert Philips多元化獎項（Robert Philips Regional Diversity Award）專為表揚公務員中在多元文化方面做出貢獻的傑出人士。今年的獲獎者是麥魯瑪縣圖書館的Holgate分館經理——陳俊宏（Kenny Chen）。

Kenny祖籍中國福建，出生於台灣，並於2001年移民美國定居波特蘭。他對中華文化充滿熱情，並活躍於社區活動，以推動文化交流。

在Holgate分館，Kenny通過舉辦多樣文化活動促進社區各族裔之間的互動與理解，建立文化連結。他主辦的文化手工班廣受歡迎，內容包括剪紙、立體拼豆、彩繪等傳統藝術，並帶領孩子們學習製作舞龍舞獅。此外，Kenny還將STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）教育融入孩子們的生活中，讓他們在創意與技術中找到樂趣。

在最近新落成的Holgate圖書館，Kenny策劃了一場別開生面的漢服秀，邀請各族裔的社區成員穿上漢服，共同參與走秀活動，並邀請多個表演團體參與，場面熱鬧非凡。

儘管圖書館重建期間對服務造成影響，Kenny並未因此停下腳步。他積極在中央圖書館、各分館以及流動圖書館中為市民提供技術協助，並轉向線上平台及學校進行文化推廣，持續為社區服務。

Kenny的文化推廣熱情不僅限於工作時間，他在下班後也在Happy Valley市圖書館舉辦活動，這些活動廣受當地華人家庭歡迎。此外，Kenny還擔任波特蘭新聞旗下中文電視台的主播，進一步服務於華人社區。

Kenny表示，希望通過各式文化活動，讓傳統文化與日常生活融合，促進社區不同族群與主流社會的互相了解與交流