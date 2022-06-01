瘋了!周末的24小時內10宗開槍案

（本報綜述）由周五凌晨約2點57分至周六凌晨1點零7分這段不到24小時的時段內，波特蘭市連續發生了10宗開槍案，結果造成1人死亡，10人受傷，另有兩人被流彈擊中，包括一名62歲正在床上睡覺的婦女。

這連串事件再一次震驚本地社會人士。

Better Portland （更好的波特蘭），一個針對減低槍枝暴力的非營利組織的負責人，普里切特牧師呼籲，事態已迫使我們要盡快採取行動！

根據警方的資料，上月發生過兩小時內4宗開槍案件，之後Better Portland 舉行過一次「停止暴力」遊行，該組織已計劃在6月和8月再舉行更多遊行。

普里切特牧師希望下月可成立一個公民槍支暴力特別工作小組。他指出，雖然執法部門已有一個工作小組，但認為作為市民也應了解一下有甚麼可幫忙。牧師提到，在一次社區會議中，有人表示，市政府內沒有一個單位能集中處理這問題。

普里切特牧師指出，社區中已有不少的組織想盡辦法來應對這問題，目前所欠缺的是一個行動組來集中所有力量，因為大家都知道要解決這問題，不只是一個組織或一種方法就能做到的，一定要結合所有人的力量才可。他說：「我們不是警察，我們不會執法，但我們將是點對點的。最重要的是幫助預防的工作。」

他呼籲社區人士不要光在說，現在就要行動！據了解，該組織已一直跟市長辦公室和波特蘭防止暴力辦公室相討事項。

上述10宗槍擊案分別如下：

5/27 2:57am 在東南128街 Sherman街

一群人發生肢體衝突，最後開槍，其中兩人中槍傷，一人重傷，危及生命；另一人重傷，但沒生命危險。

5/27 3:49am 在東北92街近Glisan街

一名居民發現有人闖入自己的車輛，於是上前查問賊人，賊人向事主連開數槍，幸無人受傷，疑犯逃離該區。

5/27 5:57am 北區21街一停車場內

一名工人在回收廢金屬垃圾箱時發現箱內有一個人，工人要求該名人士離開以便清理垃圾箱時，二人發生爭執，期間有人開槍。之後疑犯逃去。

5/27 6:03am St. John 區的北Columbia大道一房屋

警方接報屋內有人被槍殺，警方正在調查中。

5/27 12:25pm 東北104街/ Wygant 街（露宿者營地）

事件懷疑與偷車有關，導致有人開槍。警方到場但沒有發現疑犯，也沒發現有人受傷。

5/27 5:45pm 北Midway街/ Richards 街（露宿者營地）

事發時有人在爭吵因而開槍，一名女人從帳篷走出來時被流彈擊中，另一名在爭吵的人士亦中槍，二人傷勢嚴重，但沒生命危險。

5/27 6:04pm 東南71街近Powell街

有人起爭執後開槍，傷者自行到醫院求醫。

5/27 10:49pm Holgate/113街

警方接獲醫院報案，稱有一名被槍傷人士到院求診，傷者報稱

被人用槍打劫，與賊人糾纏期間被開槍擊中。

05/2812:20a.m東北11街

有人分別在街上駁火，警方到場發現超過20個彈殼，3輛停放在附近的汽車和一家房屋被擊中，房屋內一名正在床上睡覺的62婦人被射穿房屋的子彈擊中，無生命危險。

05/2812:20a.m 東南48街Hawthorne街一停車場

有人開槍，兩人受傷，一人垂危，附近房屋亦被損毀。

警方表示，所有案件仍在調查中，未有人被捕。