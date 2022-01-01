病毒＋風雪 無人願上班 元旦前再取消近2000航班
元旦日是美國航空業每年的第一個運輸高峰期，今年遇著Omicron變種迅速傳播以及西部大風雪的雙重夾攻下，美國3家航空公司工會表示，由30日至1日將取消近2000航班。預計在這幾天飛的旅客，要密切留意最新的航班消息。
不僅如此，美國鐵路公司(Amtrak)30日也宣布縮減新年至1月6日的班次。
報導指，儘管提供高額獎金作利誘，空服員、機師和後勤人員因為擔心染疫以及怕應付難纏客人，不願在聖誕新年假期的旅遊旺季加班。
工會表示，工作人員不願加班，再加上惡劣天候以及受到疫情衝擊所致的人手緊張，過去一星期已有大量航班被取消；隨著Omicron病毒快速傳播，未來幾星期人手短缺的問題可能更嚴重。
根據世界航班追蹤網站FlightAware，截至30日晚間，1354個國內航班遭取消，而31日也取消至少811個班次；另外，30日晚間數據指出，7012個國內或往返美國的班次遭延誤。
受疫情重創的航空業在過去18個月有許多人休無薪假以及數千人遭到裁員。在假期前幾個月，航空公司持續招募員工以確保人力充足。不過Omicron變種造成感染人數創新高，導致員工重新考慮工作量。
美國聯邦航空局（FAA）31日表示，有愈來愈多員工確診新冠病，採用的各項安檢設施將減少，可能導致延誤。