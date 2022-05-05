疾控中心將麥縣疫情提升至中等風險

美國疾病控制和預防中心周二將麥魯瑪縣的新冠病毒社區傳播風險從“低”提高到“中”等級別，促使麥縣的衛生官員更新了減緩病毒傳播的最基本和最有效的建議：接種疫苗，保持良好的手部衛生，以及感到不適時應留在家裡，即使不是與新冠有關也應如此。

疾病預防控制中心根據新病例、住院人數和住院病床的使用率等數據，來確定疫情對縣的影響。

縣衛生官員維恩斯博士在週二的例會中指出，目前麥縣的陽性檢測率已高於 5%。但隨著越來越少人尋求測試，陽性檢測率已不再是社區傳播的一個可靠指標。越來越多的在家測試並沒有反映在官方數字中。

目前確診病例雖然一直在升，但住院人數仍處于低位，這表明 BA.2 變體可能更具傳染性，但它導致的病情不太嚴重。

儘管如此，病例的增加足以令人擔憂，以至於公共衛生部門再次重申那些最可靠的建議，包括生病就留在家中。官員指出，病並不僅僅意味著可能感染新冠病毒；公共衛生部門目前正在關注其他疾病的增加，例如百日咳和諾如病毒。

“這不是公共衛生部門要求每個人都戴口罩，”維恩斯說。 “這只是提醒社區，病例正在上升，我們不希望看到身體虛弱的人感染這病毒而要住院。 所以最好還是回到有效的方法。”

公共衛生部門還建議高危人群考慮在室內戴口罩，並知道應該注意的症狀，進行檢測，並計劃好，當感染新冠病毒時後能盡快獲得抗病毒藥物。

有縣議員問，衛生部為什麼不強烈要求戴口罩，而要留作下一步才採取的措施呢？

衛生官員根西島部表示，他們需要先衡量所提出的建議是否切合目前的情況。並指出在2020 年發布口罩令和關閉令時，是別無他法下才作出這決定的。

官員表示，到現時，2022年，我們有了更好的工具，包括疫苗和曾感染病毒人士的自然免疫力。同時我們也有不同的方法來明白新變種，以及從收集得來的數據，和過往的工作經驗，也能得知疫情的變化。

根西島表示，也許最早會在今秋才需要有更強力的指引。她說：在大多數情況下，他們會放棄實施規定而改為只作出建議，因為我們將要與病毒共存好一段時間，而不幸的是，情況跟現時一樣，有起有跌。

根據州衛生局剛發佈的數字，由4月18日至5月1日的兩星期內，一共有12,234宗新增確診病例，比兩星期前多出一倍；住院數字也增加了，分別是218人和202人。

州衛生官員表示，新冠病毒在俄勒岡州的傳播率仍是非常高，如果民眾經常與大群人一起的話，或遲或早都會感染到病毒。並呼籲民眾為保護自己和家人，未完全接種疫苗的人士應盡早行動。