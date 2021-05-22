疫苗卡難辨真假 被偷或造假情況嚴重 失去了疫苗卡怎辦？
（本報綜述）隨著各州政府放寬防疫措施，並允許已完全接種疫苗的人們可在公眾室內地方不戴口罩，而唯一能證明民眾已打疫苗的就只有疫苗卡。估計這是導致近幾周有眾多網站上出售假疫苗卡的情況，而且購買者踴躍。
聯邦探員珍妮特．哈珀上個月在新聞發布會上說：“我們看到這些疫苗卡已在許多社交媒體平台上出售，包括Twitter，Facebook，Instagram甚至TikTok。”
一張正式的疫苗卡是一張3x-4英寸的普通重磅紙，上面印有簡單的內容，相對容易複制。聯邦調查局說，出售（或購買）假疫苗卡可能會導致最高五年的監禁和罰款。
另外，真的疫苗接種卡也被盜用。據報導，紐約警方本週逮捕了一名藥房僱員，原因是該人盜竊了50多個空白疫苗接種卡。這名21人的被捕人士告訴警方，他將疫苗卡分發給家人和朋友，以便他們可以進入活動場館，甚至在學校使用。在最近幾週，同樣的事件也發生在其他州。
假和被盜的疫苗卡的嚴重情況，將令本州的娛樂場所、零售商和餐館難以配合政府新的防疫政策。專家指出，根本無法確定顧客所持的疫苗卡是真或是假的。
看來，俄勒岡州將主要依靠誠實制度。州流行病學家西德林格博士表示，州官員“希望州民不會撒謊或作弊，並且在沒有接種疫苗的情況下，偽造疫苗記錄，使周邊的人處於危險之中。”
州衛生官要提醒民眾要將疫苗卡保存在安全的地方，並且拍照作為紀錄。萬一疫苗卡真的不見了，民眾可從以下途徑補領：
－與你接種疫苗的診所聯絡；
－向你的醫療機構申領記錄；
－http://xn--ow-qh5cr59atk5amgh17eyxz.ly/Qc9k50EPW5D補領