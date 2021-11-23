疫情隔離後遺症 學校問題逐浮現



（本報綜述）最近本地區接二連三出現校內學生打架的事件，甚至有學校因此決定暫停大約三週的面授課，改為網上課堂。

周一，家長通過雷諾茲學區（Reynolds）的一封簡短的電子郵件，得知了學校將暫時關閉，周二下午，主管丹娜．迪亞茲（Danna Diaz）又發了一封電子郵件，解釋新冠疫情和超過年半的在家上課，對學生和教職員工的心理健康造成了影響。

這家擁有928名學生的雷諾茲初中，多次有學生打架，雖然校方強調並沒有武器，但老師就發現學生缺乏

同學相處的社交能力，行為似乎極之不尋常，動不動就打架，甚至干擾其他學生的學習。校方指，暫停回校，能讓學校管理人員及老師制定一些安全措施和建立社交情感的支援。

另外，本月較早時間，波特蘭東北部的羅斯韋高地中學(Roseway Heights Middle School)門外，有家長舉著標語，表示在學生之間發生連續的嚴重打架後，請求學校為學生提供更安全的學習環境和支援。

該校有女學生投訴被同年紀的學生性騷擾和不必要的接觸，但學校工作人員沒有認真對待這個問題。學生們參加了由幾名八年級女生組織的罷課抗議，敦促學校工作人員對騷擾事件採取行動，一些家長表示，有反對罷課的學生騷擾及襲擊正進行罷課抗議的學生之後，相方爆發打鬥。

有些打架事件亦跟校內的種族主義問題有關連，這所多元化的社區學校招收了大約600 名學生，其中大約40% 是白人，25%是拉丁裔，15%是黑人，15%是亞裔； 有家長和學生表示，學校面對校內種族問題只是把各方分隔，但並沒有找到合適方法去制止持續的爭吵。

而在西林Keizer學區的數字顯示，今個學年，學校打架事件較往年增加了42%。此外，一名Keizer中學生上周帶槍上學後被捕，工作人員在等待警察到達前拘留了這名學生，據警方表示，這名學生因涉嫌威脅、非法持有槍械和在公共建築內持有槍械而被捕，及後被送往馬里恩縣少年拘留所。

對於有學校接連出現的問題，有心理學家表示，對情況並不感到意外，由於學生在過去一年半的時間裡沒有太多相處的機會，已經失去了社交和學習相處的關鍵技能。實際上，我們需要考慮修復學生之間以及學生與教師之間的關係；師生各自在整個疫情期間都經歷了心理創傷和不確定性，增加了兩個群體的壓力。

專家指出，社交及情緒管理的學習可以幫助學生發展技能並持續學習，以便他們能夠以尊重的方式與人互動；而學校方面，應該聘請更多的輔導員和社會工作者，讓老師可以獲得更多教學支援和資源。至於父母，心理學家建議在每天的課後與孩子一起談論在學術之外發生的事情，多了解孩子所面對的各種問題以建立更好的親子關係。