疫情越趨嚴重　家長紛紛考慮網上課程

（綜合報導）本州的學校在陸續開課之際，卻遇上疫情越來越嚴重的情況，死亡和住院人數激增，令到擔心子女安全至驚慌失措的家長們不知所措，而報讀網上課程的學生人數突然急升，並已遠超過原定的收生名額。

據了解，不少父母們當然希望子女能重返學校，與同學們一起學習，一起有社交時間，但考慮到子女的健康安全問題，他們都希望能在學期開始時選擇遠程學習，一旦確診病例減少或全家都已接種疫苗後，他們就希望能回校上課。但今年學區的網上課程並不讓家長們隨時作出改動。

波特蘭學區從春季仍選擇遠程學習的15,000個家庭中，選出約1,000個家庭進行了調查後，之後就創建了一個在線學習學院（Online Learning Academy），並將收生名額上限設定在500人。但卻未預料到本州在控制疫情方面竟然會失手。

擔心子女安全的父母，特別是12歲以下未能打針的，紛紛向學區查問有關在線課程的資料，截至上周三，波特蘭學區的在線學習學院已超額收生513人，有96名學生在候補名單上。

為了應付這學生急增的情況，波特蘭學區已聘請了額外的教師，以便每個小學年級可以有兩班，但這可能仍不足以完全滿足家長的需求。有家長表示，學區所提供的信息不清楚，申請入讀在線課程也不容易。

其中信息最混亂的是有關雙語課程的，家長們擔心如報讀在線學院，其子女會失去雙語課程中夢寐以求的位置。這令到不少家長在開學前還在考慮是否應把子女留在家學習還是到校上課。

波特蘭學區的教學副總監肖恩．伯德（Shawn Bird）表示，報讀了學區的在線學習課程的學生，必須承諾最少要在此完成1/4課程，原因是在線學習學院和學校均分別有自己的課程和進度，如學生在中途轉到另一形式上課，他們可能需要一番努力才能趕上課程。

對於目前在雙語課程的學生，特別是較高班的學生，伯德表示，如他們報讀在線課程的話，不太可能會失去他們在雙語課程的學位。

在線學習的課程是學區官員聽取了成績優異的學生，以及其他準備在下學年也選擇在線學習的學生和家長們的意見而定出課程的。

至於在比弗頓學區，該學區早在疫情大流行之前已接到不少家庭的要求，讓學生可選擇在線上課。去年，該學區啟動了FLEX在線學校，並且有約1,000個家庭註冊。該學校的發言人貝利莎指出，疫情前學區已有這在線學校的計劃，疫情的出現加快了落實計劃的步伐。預計今個學年有1,100個家庭選擇讓子女參加這個在線學校的課程。

而Hillsboro學區自2012年起已開設了在線學校，在最初的八年，註冊學生人數約100人；去年報讀這課程的學生急升到1,145人，今年已註冊的學生已有440人。學區人員了解到家長們極度關注Delta病毒造成確診激增的情況，特別將註冊在線學校的日期延至9 月17 日。

波特蘭公立學校在線學習學院的申請截止日期是上周五（27日）。不少家長只在截止前一日才收到學區這個最新公告，他們都感到震驚：該課程將於9 月7 日開始，而學區的面授課程在9 月1日正式開學。學校剛開學時的首兩星期，學生將會隔日回校上課，到9月20日才恢復每天回校上課的時間表。

一名有子女選讀在線課程的家長表示，由於學區對在線課程的註冊和其它資訊比較混亂，所以她特別設了一個臉書專頁，協助其他家長。這名家長指出，許多家長為子女申請選讀在線課程的主要原因，只是在確診仍高的情況下給孩子一個臨時的安全選擇，或有家長只在等候孩子可以接種疫苗期間的選擇。

目前的情況顯示，已可接種疫苗的6至12年級學生，註冊人數比較少，而小學生則較多，這就足以證明家長們的想法。

伯德說，目前在線課程最大的障礙是滿足家庭的各種需求。一些家長希望用西班牙語來維持孩子的教育，而另一些則希望用普通話。伯德說：“我們可以支持核心教育功能，但我們無法支持所有可能的需求。