疫情期間高血壓猝死飆升　研究指與過量飲酒有關

（本報綜述）美國疾病防治中心（CDC）最新報告指出，新冠疫情期間因過量飲酒導致高血壓猝死的人數大幅上升，2020至2021年間的年均死亡人數比疫情前高出超過五成，女性受到的影響尤其明顯。

這份報告分析2020至2021年與2016至2017年的數據比較，顯示與飲酒有關的高血壓致死個案，從年均1萬3941人增加到2萬1137人，增幅達51.6%。研究指出，疫情爆發後民眾承受壓力增加，不少人以飲酒作為舒壓手段，導致相關健康問題惡化。

報告中也指出，女性在這一波飲酒相關猝死中比例更高。2020至2021年間，女性佔這類死亡的62.8%，而2016至2017年間則為61.2%。CDC估計，在這兩年間，五分之一的女性高血壓猝死與過度飲酒有關，男性則約為八分之一。

專家指出，過量飲酒不僅會導致血壓上升，也會增加心臟病、中風和其他慢性疾病風險。儘管因高血壓猝死只占酒精相關死亡的一部分，但CDC強調，整體而言，酒精仍是全美最主要的可預防死因之一，目前每年約有17萬8000人因過量飲酒死亡。

此外，報告也指出，即使疫情結束，飲酒習慣仍未恢復正常。有研究顯示，美國民眾的飲酒量從2018年開始逐年增加，並延續到2022年。

值得一提的是，這項研究由CDC人口衛生處完成，該單位目前已遭川普政府撤裁，這可能會影響未來類似公共健康研究的推動。

CDC預計下週將公布新一版飲食指南，仍建議民眾限制酒精攝取。醫師提醒，尤其是中老年人與高血壓患者，應更加留意自己的飲酒習慣，避免因疫情期間養成的不良習慣造成長遠健康風險。