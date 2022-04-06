疫情後的俄勒岡州經濟　復甦速度快

（綜合報導） 經過俄勒岡州歷史上最嚴峻的經濟崩潰兩年後的今天，本州的勞動力市場極速反彈，幾乎所有就業崗位都恢復過來。

記得在疫情開始的首兩個月，俄勒岡州的失業率急升至13.2%的歷史新高，在這期間，本州企業共裁員280,000人。上周公布的最新就業數據顯示，目前本州的就業人數已回復到疫情前的98%，失業率再度回落到近4.0% 的歷史新低。

在疫情到來之前，俄勒岡州花了將近七年的時間才能完全恢復在2008年經濟大蕭條時失去的職位。今次的反彈，對俄勒岡州來說實是來得不易，預測就業市場將在今秋完全恢復過來。

州就業部的經濟學家安娜約翰遜說：“復甦的強勁程度真的很了不起。” 目前的反彈速度是本州在過去30年來多次經濟衰退後，最強勁的一次。

為何今次的復甦速度如此快？專家指出，是因為疫情大流行開始後，本州就業急劇下降的速度是空前的快。幾乎一夜之間，酒吧、餐館和其他社交場所都被迫關門。旅遊業陷入停頓，導致酒店、博物館和其他旅遊景點裁員數萬。大流行最初的失業人群中，約有40% 是旅遊酒店業的員工。

安娜約翰遜說：“發生得快，所以復甦也非常快；相比在大蕭條期間，失業人數是慢慢地累積到越來越多的，而當是的就業增長也相對的較緩慢。”

加上在大蕭條期間，許多流失的工種是建築、製造業和其他技術性工作，這都是一些需要培訓的工作。而酒店旅遊業的工作相對容易填補，因為它們不需要太多的培訓。話雖如此，但俄勒岡州目前酒店旅遊業的職位，仍然比大流行之前少了14,600 個。

俄勒岡州與美國其他地區一樣，正面對勞動人手極度短缺的問題。疫情大流行擾亂了整個勞動力市場，就像供應鏈被擾亂一樣，這是為何本州的勞動力市場還未能100%恢復的主要原因。

專家指出，俄勒岡州的經濟確實受益於數十億美元的聯邦政府疫情援助，這些援助金幫助企業在沒有收入的情況下仍可生存；又透過不斷延長失業金福利，幫助失業工人維持生計。有了這些援助，企業和家庭在大流行期間消費未有停下來，從而減弱了原本會造成災難性經濟破壞的影響。

但約翰遜指出：“並不是每個人都經歷到今次的復甦。

有許多工人的職業生涯已脫軌，因為有許多公司無法承受在大流行初期完全沒有收入的重創，或者即使現在仍然存在，但

前景未明朗。約翰遜說，除此之外，經濟仍未擺脫大流行對勞動力市場和供應鏈的極端影響，因而導致出現目前的高通脹壓力。