疫情影響下 重開的活動再要被取消

今年的聖誕節,在新冠新變種病毒快速傳播的陰霾下,仍有民眾禁不住要外出慶祝一番,活動出現多人感染的消息也隨之到。

一家夜店在聖誕前一場門票售罄的音樂派對結束後,夜店有6名員工的新冠檢測呈陽性。

本市中東區一家夜店有員工表示,該店在 12 月 17 日至 19 日星期五至星期日期間的演出中,估計可能有多達 1,000 人感染了病毒,而他們可能未有獲到任何可能感染的警報。

一名員工表示,上周五工作的,大部分屬前台員工(調酒師和服務員),到周二,他們多數人的新冠病毒檢測均呈陽性。夜店經理證實此消息,並指示他們已將12 月 23 日的演出取消。

據一名當晚的攝影師透露, 17日晚是一場電子音樂,演出的都是有名的藝術家,有照片可見到,數百名觀眾在大舞池的激光中跳舞,很多人都沒有戴口罩。

在這家夜店的網站列出的健康和安全政策,要求進場觀眾提供疫苗接種證明或最近的新冠病毒陰性測試報告,並要遵守全州範圍內的室內需要佩戴口罩規定。

夜店負責人被指企圖隱瞞員工確診的消息。有員工指, 17日那星期的兩場,估計有超過1,200 人入場,如顧客不知道有可能感染病毒的消息,這就會增加他們在聖誕節期看望家人時攜帶病毒的風險。

另外,波特蘭中心舞台亦宣佈,由於有職員確診,舞台劇The Curious Incident of the Dog in the Night-Time 的最後三場演出已被取消。據了解,這個舞台劇原定在2020年的演出,曾因疫情而被取消。

今次取消演出,行內人士說只是一個開始,已有多個演出項目,因為有演員或職員感染新冠病毒而要被取消。這包括上周的一場職業籃球賽事,以及在俄勒岡會議中心的多個大型活動。

本地衛生官員呼籲民眾,在慶祝節日時,最好縮減聚會人数,確保安全。

美國前國家衛生研究院院長柯林斯曾表示,如果美國人不注意防疫,那麽全美冬天的新冠疫情可能飙升到每天新增100萬確診。

另外,華盛頓大學醫學院的模型預測,1月1日至3月1日期間,美國可能激增1.4億例新感染,其中最高峰將出現在1月底,每天新增280萬例。