疫情影響下 重開的活動再要被取消



今年的聖誕節，在新冠新變種病毒快速傳播的陰霾下，仍有民眾禁不住要外出慶祝一番，活動出現多人感染的消息也隨之到。

一家夜店在聖誕前一場門票售罄的音樂派對結束後，夜店有６名員工的新冠檢測呈陽性。

本市中東區一家夜店有員工表示，該店在 12 月 17 日至 19 日星期五至星期日期間的演出中，估計可能有多達 1,000 人感染了病毒，而他們可能未有獲到任何可能感染的警報。

一名員工表示，上周五工作的，大部分屬前台員工（調酒師和服務員），到周二，他們多數人的新冠病毒檢測均呈陽性。夜店經理證實此消息，並指示他們已將12 月 23 日的演出取消。

據一名當晚的攝影師透露， 17日晚是一場電子音樂，演出的都是有名的藝術家，有照片可見到，數百名觀眾在大舞池的激光中跳舞，很多人都沒有戴口罩。

在這家夜店的網站列出的健康和安全政策，要求進場觀眾提供疫苗接種證明或最近的新冠病毒陰性測試報告，並要遵守全州範圍內的室內需要佩戴口罩規定。

夜店負責人被指企圖隱瞞員工確診的消息。有員工指， 17日那星期的兩場，估計有超過1,200 人入場，如顧客不知道有可能感染病毒的消息，這就會增加他們在聖誕節期看望家人時攜帶病毒的風險。

另外，波特蘭中心舞台亦宣佈，由於有職員確診，舞台劇The Curious Incident of the Dog in the Night-Time 的最後三場演出已被取消。據了解，這個舞台劇原定在2020年的演出，曾因疫情而被取消。

今次取消演出，行內人士說只是一個開始，已有多個演出項目，因為有演員或職員感染新冠病毒而要被取消。這包括上周的一場職業籃球賽事，以及在俄勒岡會議中心的多個大型活動。

本地衛生官員呼籲民眾，在慶祝節日時，最好縮減聚會人数，確保安全。

美國前國家衛生研究院院長柯林斯曾表示，如果美國人不注意防疫，那麽全美冬天的新冠疫情可能飙升到每天新增100萬確診。

另外，華盛頓大學醫學院的模型預測，1月1日至3月1日期間，美國可能激增1.4億例新感染，其中最高峰將出現在1月底，每天新增280萬例。