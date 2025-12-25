疑受放射性污染冷凍蝦在俄勒岡擴大召回

（綜合報道）食品藥物管理局近日擴大警告，又一批可能受放射性同位素污染的冷凍生蝦在全美被召回，其中包括曾在俄勒岡多家大型超市販售的產品。華盛頓州貝爾維尤市的Direct Source Seafood LLC成為最新一家發布召回公告的海鮮供應商。

根據公告，這次召回涉及約83800袋冷凍生蝦，部分產品數月前曾在Safeway等連鎖超市上架銷售。相關蝦類以Market 32及Waterfront Bistro兩個品牌販售，原產地為印尼。官方表示，這些產品可能在加工、包裝或儲存過程中，因環境不潔而受到銫137污染。

銫137是一種人造放射性同位素，源自核分裂反應，在醫療消毒與放射治療設備中有合法用途。但美國疾控中心指出，若人體不當接觸銫137，可能導致皮膚灼傷、急性輻射病，並增加罹癌風險，嚴重時甚至可能致命。該物質可經由受污染的環境進入肉類或農產品，因此被列為重點監管對象。

食品藥物管理局表示，目前正積極調查印尼進口蝦類及相關運輸貨櫃是否存在銫137污染情形。官方強調，截至目前尚未接獲任何因食用相關產品而生病的通報，先前也表示，暫未發現檢測呈陽性的產品流入美國市場。

資料顯示，Waterfront Bistro品牌的相關冷凍生蝦曾在包括俄勒岡在內的多個州，由Jewel-Osco、Albertsons、Safeway、Lucky Supermarket等超市販售；Market 32品牌則主要在美國東北部地區銷售。

官方呼籲，消費者若家中仍持有被召回的冷凍蝦，切勿食用，應立即丟棄或退回購買的商店以獲得全額退款。對於擔心可能接觸到放射性物質的民眾，建議主動聯繫醫療人員諮詢。美國食品藥物管理局也提醒零售商與分銷商，應立即下架並妥善處理相關產品，不得再販售或供應。