留意！Tigard市Hall大道最高限速降至30mph

（本報綜述）俄勒岡州交通局（ODOT）致力改善西區Hall大道的安全，並會在未來數年內進行連串的改善工程。首個改善項目是將Hall大道的最高限速由原來的40 mph改為30 mph。

ODOT由3月20日開始為西南Pfaffle街至92街的一段Hall大道更換路牌，一旦所有限速路牌更換完畢，新限速就馬上生效。

除此之外，ODOT將在未來數年內在Hall大道增加過馬路的閃燈，鋪設新的行人路以及街角的輪椅斜坡等。

ODOT表示，這些工程得到了格德（Tigard）市市長海蒂·盧布（Heidi Lueb）的支持。盧布市長表示，改善Hall大道的安全是她的首要任務，她指出，這條大道正處於多年失修的狀態，對社區有潛在的危險，而當務之急是修好道路然後從ODOT取回管轄權。

ODOT指出，Hall大道一帶發展蓬勃，目前是該區一條主要且繁忙的走廊，行人和使用自行車、巴士以及行動輔助設備的人，每天都要使用這條走廊往來學校、公園、商店、住宅和購物中心。

根據ODOT 的數據，從2016年到2021年，Hall大道的這一段路段發生了180多宗車禍。ODOT相信，減低速度限制可以減低碰撞的嚴重程度，並可讓司機有更多時間觀察周圍以及作出反應。

盧布市長表示，今次降低最高限速是實現社區安全計劃的一部分，期待可為所有社區成員提供更安全、更舒適的出行方式。

另外，ODOT近期在西北Cornelius Pass路上安裝的兩個攝錄鏡頭已啟用，即日起，需要行經St. Helens Road 至Skyline Boulevard的一段斜路的司機，特別是在惡劣天氣時，可先到 www.TripCheck.com查看路面實況。ODOT亦同時安裝了感應器來感應實時的風速，氣溫和濕度。有了這些設備，希望在寒冷的天氣下駕，車人士能安全地使用這一段彎曲的道路。

ODOT自2021年3月從麥魯瑪縣和華盛頓縣收回這段8.1哩長的道路後，就開始為這段路做出多項改善安全的措施，同時亦宣佈，從26公路至 30公路的一段Cornelius Pass Road，現被稱爲127號公路。